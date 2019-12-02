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复古西部风！林志玲&AKIRA结婚写真

第一美女风姿绰约 尽显田园寂静之风

2019-12-02 15:04:24 来源：Mtime时光网

“台湾第一美女”林志玲，风姿绰约
　　时光网讯 中国台湾女明星林志玲和日本丈夫AKIRA此前拍摄的结婚写真大片发布。
　
　　这组写真由《VOGUE》拍摄，选择的还是复古西部主题，林志玲和AKIRA在牧场中享受田园的寂静之美。


   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 林志玲 婚纱照
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