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《007：无暇赴死》曝首支预告前瞻

正式预告周三发布 詹姆斯邦德帅气回归

2019-12-02 15:07:40 来源：Mtime时光网

《007：无暇赴死》将于2020年4月8日在美国上映，这也将是丹尼尔·克雷格的最后一部007电影。
      时光网讯 日前，电影《007：无暇赴死》曝光一支预告前瞻视频，该片首款预告片将于本周三发布。

      在这部电影中，隐退的邦德在牙买加过着平静的生活，直到他的中情局旧友费利克斯·莱特前来寻求帮助，短暂的平静就此告一段落。他们试图营救一名被绑架科学家，但这个任务不仅危险度远超预期，更是将邦德带上了追踪配备危险新科技的神秘反派之旅。

      《007：无暇赴死》将于2020年4月8日在美国上映，这也将是丹尼尔·克雷格的最后一部007电影。

   编辑：羊羊

关键词： 007 丹尼尔·克雷格
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丹尼尔·克雷格

丹尼尔·克雷格

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职业：演员 | 制作人

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