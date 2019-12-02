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《乔乔兔》导演:我不像那帮欧洲导演故作高深

"大概有3%的评论认为,用这个题材拍喜剧值得商榷"

2019-12-02 15:38:49 来源：Mtime时光网

“我不会故作高深，不像那帮欧洲导演，我的想法很简单，来拍一部反仇恨电影，拍一部有趣的电影，打造一次强烈的情感体验。”
　　时光网特稿  《雷神3》导演塔伊加·维迪提的新片《乔乔兔》已经在北美公映，这是一部以德国为背景地的前卫喜剧，导演找到全新的方式去讲述纳粹暴行，以确保我们永远不会忘记发生了什么。

　　日前时光网独家专访到塔伊加·维迪提和片中的演员托马辛·麦肯齐，塔伊加直言：“我不是那种‘你看不懂我的电影就是没理解我的想法’的人，这部电影由你来解读。”



Mtime：你说过你不想挑事，但你喜欢那种有可能让你丢掉工作的敏感题材，你是否一直如此？你觉得这背后的原因是什么？

塔伊加·维迪提：我喜欢混乱，我也喜欢捣乱，我是狮子座，我喜欢成为关注焦点，我喜欢被别人看着，我喜欢被人喜欢，我做所有的事情，哪怕不在拍电影的时候，都是为了获得关注。我不是那种“你看不懂我的电影就是没理解我的想法”的人，这部电影由你来解读，我知道我的电影在讲什么，我说的很直白，但我不会故作高深，不像那帮欧洲导演，我的想法很简单，来拍一部反仇恨电影，拍一部有趣的电影，打造一次强烈的情感体验。



Mtime：你说过想把这部电影拍出现代感，影片在多伦多电影节获得观众选择奖对你有何意义？

塔伊加·维迪提：意义重大，本片在多伦多是第一次公开放映，大概有3%的评论认为，用这个题材拍喜剧值得商榷。每一部电影都会遭遇不同的评价，我不觉得这是件坏事，这只是影评人在做自己的工作，所以我不担心电影遭遇两极化评论之类的东西，这对我来说没有意义，真正重要的是观众喜欢这部电影，并且支持这部电影。

　　因为我是为观众拍电影，我所有的电影都会反反复复找观众做试映，我和他们聊天，倾听他们的想法，他们想看什么，他们没有看到什么，他们觉得应该加入什么，我是为观众拍电影，所以能拿到这个奖项，是对我的一种肯定。



Mtime：你扮演的希特勒是一个小男孩想象出来的朋友，你自己是否也有这样的想象中的朋友？

塔伊加·维迪提：我没有什么想象中的朋友，但我经常自言自语，我觉得很多人都会这样，每次和人聊天或者经历什么事情，事后你都会通过和自己说话来重现之前的场景，说出你本该说的话，我会这样，我会和自己聊天，我会有想象出的对手，也会和想象中的恋人说话，而且我经常看书，我会想象作者在写这本书的时候在想什么，我就是想说我很有想象力。

　　饰演小男孩的罗曼·戴维斯表现真的很优秀，他完全再现了我想塑造的这个角色，敏感、可爱、有爱心、很关心人，我希望这个角色能给人这种感觉，罗曼是完美人选。



Mtime：我知道你为拍摄本片看了不少二战纪录片，听说导演还推荐你看了1989年的《希德姐妹帮》

托马辛·麦肯齐：对，模仿《希德姐妹帮》的坏女孩形象，拍摄二战影片的时候去看这种电影好像有点奇怪，但他是为了提醒我，虽然我扮演的艾尔莎是一个受害者，但在学校她可能是个大红人，我们不知道她在二战爆发前是什么样的人，但我们知道她是一个很有同情心、聪明伶俐的女生，有时候对乔乔还有点坏，她是一个很有爱心的人，是一个很复杂的角色，不是简单的“二战受害者”一词就能概括。

Mtime：小孩并不会天生仇恨彼此，这都是受环境影响，你觉得像《乔乔兔》这样的电影能教会人们学会同情吗？

托马辛·麦肯齐：我不知道同情心这种东西是与生俱来还是后天习得的，这是一个先天和后天的问题，没有人天生充满仇恨，没有人天生就会种族歧视，或者霸凌，这都是后天学会的，我觉得拍摄这样的影片，提醒人们以史为鉴，是一种对抗霸凌的好方法，这部电影通过幽默和充满爱与希望的表现方式，让年轻观众更容易接受，他们可以从这部电影中收获欢笑，也能感动流泪，更加了解这段历史。



Mtime：本片讲述的是乔乔和他幻想出来的希特勒的故事，在现实中你没有想象出来的朋友？

托马辛·麦肯齐：有的，我有个想象出来的朋友，我刚刚想起来，他来自挪威，名叫门罗先生，他是一部系列小说中的角色，他是一个小毛球，留着脏辫儿一样的毛发，煤块做的眼睛，细细瘦瘦的脚踝，还有一双巨大的脚掌。

Mtime：第一次见到罗曼·戴维斯是什么时候？你是如何与他形成化学反应的？

托马辛·麦肯齐：我们第一次见面是我排练的第一天，当时我走进房间，塔伊加靠在沙发上，一副很酷的样子，我的表演老师蕾切尔·豪斯也坐在沙发上，然后罗曼走进来，你一眼就能看出，他是一个很有爱心的孩子，他是一个情感丰富又很成熟的孩子，拍这部电影的时候他只有十岁，这么小就演这种电影并不容易，但是他演得非常好，也很专业，整个拍摄过程中我就很佩服他，现在也是一样。

　　至于和他形成化学反应，我觉得这是很自然的事情，他就像我的弟弟一样，乔乔也像艾尔莎的弟弟一样，他们总是互相嬉闹，互相犟嘴，艾尔莎很想念自己的父母，所以她需要有人陪他，乔乔也很想念的爸爸，艾尔莎想念她的父母，所以他们会走到一起。

作者：Brent Simon   编辑：hello王小羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 乔乔兔 塔伊加维迪提 专访 BrentSimon
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