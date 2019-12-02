时光网讯
2019年北美感恩档正式收官，五天长周末假期市场产出2.64亿美元，比去年感恩档3.15亿美元的历史最高纪录下滑16%。感恩档市场的最大赢家当然非迪士尼动画续集《冰雪奇缘2》莫属，该片次周末三天席卷再收8520万美元，五天假期票房更是达到1.24亿美元，毫无悬念地打破《饥饿游戏：星火燎原》保持多年的感恩档票房纪录。
影片在海外市场也高歌猛进，全球累计票房以极快的速度冲破7亿美元大关。
狮门发行的黑色悬疑电影《利刃出鞘》
开画周末达2700万美元，空降周末票房亚军。影片感恩档五天长周末斩获近4200万美元，是本年度开画最出色的非续集电影。
虽然感恩档热度比去年同期要差点意思，但《冰雪奇缘2》和《利刃出鞘2》表现都算可圈可点，市场仍要比预期更加火热。2019年第48个周末的票房榜前十名影片累计票房达1.67亿美元，周末大盘环比回落12%，比《无敌破坏王2》
蝉联冠军的去年同期（大盘1.06亿美元）则暴涨58%。
11月最后一周，“艾莎女王”扮演救市的角色，11大盘最终同比只小幅倒退，月度票房连续第五年突破10亿美元大关。而截止周日，2019年北美总票房已正式突破100亿美元大关，年票房虽然仍落后去年同期约6亿美元，但同比2017年录得4.4%的增幅。
北美周末票房前十名 2019.11.29-12.01（单位：万美元）
|本周位次
|片名
|周末
|影院数
|累计票房
|上映周数
|
|
|票房
|
|
|
|1
|《冰雪奇缘2》
|8525
|4440
|28757
|2
|2
|《利刃出鞘》
|2702
|3461
|4170
|1
|3
|《极速车王》
|1322
|3585
|8100
|3
|4
|《邻里美好的一天》
|1180
|3235
|3431
|2
|5
|《皇后与瘦子》
|1170
|1690
|1581
|1
|6
|《21座桥》
|582
|2665
|1946
|2
|7
|《救火奶爸》
|420
|2779
|3920
|4
|8
|《决战中途岛》
|396
|2375
|5028
|4
|9
|《小丑》
|203
|1146
|33060
|9
|10
|《去年圣诞》
|198
|1852
|3166
|4
福斯出品的传记剧情片《极速车王》周末三天再收1320余万美元，退居周末榜季军。影片同比仅跌不到两成，累计票房已超8000万美元。
索尼发行的传记片《邻里美好的一天》次周末三天再收1180万美元，险胜新开画的《皇后与瘦子》，退居周末票房第四。STX发行的“全黑”阵容剧情片《皇后与瘦子》首周末在1690家影院开画，三天录得1170万美元，成功跻身周末前五。
奉俊昊执导的韩国电影《寄生虫》感恩节周末缩减至382家影院放映，周末三天再收102万美元，仍位列周末前20位。这部“金棕榈奖”新晋得主仅比前一周末下跌19%，上映八周累计已收1828万美元，已成为近年最卖座的小语种电影之一。对比之下，今年北美最卖座的华语片《流浪地球》北美票房还不到600万美元。
马克·鲁弗洛、安妮·海瑟薇等主演的剧情片《黑水》
周末加馆至94家影院继续点映，三天再收票房63万美元，累计点映票房已逼近百万美元。影片故事围绕辩护律师罗伯特·比洛特展开，讲述他对化工巨头杜邦公司提起了环境诉讼，这场官司揭露了几十年来杜邦公司化学污染的历史。影片在烂番茄得到91%的媒体好评率，在不错的媒体口碑加持下，本周还将进一步扩映。
亚马逊出品的剧情片《宝贝男孩》
（Honey Boy）扩至186家影院大范围点映，周末三天再收39万美元，馆均票房已下滑至2100美元。由希亚·拉博夫和童星诺亚·尤佩主演的这部影片在影院大增五倍后，票房增幅只有五成左右，点映四周累计已收150余万美元。影片媒体好评率高达94%，不过其馆均票房已经不高，预计在大规模公映时恐怕已较难有太大作为。