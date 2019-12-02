2019年北美感恩档正式收官，五天长周末假期市场产出2.64亿美元，比去年感恩档3.15亿美元的历史最高纪录下滑16%。影片在海外市场也高歌猛进，全球累计票房以极快的速度冲破7亿美元大关。

11月最后一周，“艾莎女王”扮演救市的角色，11大盘最终同比只小幅倒退，月度票房连续第五年突破10亿美元大关。而截止周日，2019年北美总票房已正式突破100亿美元大关，年票房虽然仍落后去年同期约6亿美元，但同比2017年录得4.4%的增幅。

北美周末票房前十名 2019.11.29-12.01（单位：万美元）

福斯出品的传记剧情片《极速车王》周末三天再收1320余万美元，退居周末榜季军。影片同比仅跌不到两成，累计票房已超8000万美元。





索尼发行的传记片《邻里美好的一天》次周末三天再收1180万美元，险胜新开画的《皇后与瘦子》，退居周末票房第四。STX发行的“全黑”阵容剧情片《皇后与瘦子》首周末在1690家影院开画，三天录得1170万美元，成功跻身周末前五。





《邻里美好的一天》 奉俊昊执导的韩国电影《寄生虫》感恩节周末缩减至382家影院放映，周末三天再收102万美元，仍位列周末前20位。这部“金棕榈奖”新晋得主仅比前一周末下跌19%，上映八周累计已收1828万美元，已成为近年最卖座的小语种电影之一。对比之下，今年北美最卖座的华语片《流浪地球》北美票房还不到600万美元。







