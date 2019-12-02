网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《冰雪奇缘2》成北美感恩节档最大赢家

上映10天将破3亿美元 《利刃出鞘》开画抢眼

2019-12-02 17:00:20 来源：Mtime时光网

2019年北美感恩节档最大赢家当然非迪士尼动画续集《冰雪奇缘2》莫属，该片毫无悬念地打破《饥饿游戏：星火燎原》保持多年的感恩档票房纪录。

　　时光网讯 2019年北美感恩档正式收官，五天长周末假期市场产出2.64亿美元，比去年感恩档3.15亿美元的历史最高纪录下滑16%。感恩档市场的最大赢家当然非迪士尼动画续集《冰雪奇缘2》莫属，该片次周末三天席卷再收8520万美元，五天假期票房更是达到1.24亿美元，毫无悬念地打破《饥饿游戏：星火燎原》保持多年的感恩档票房纪录。影片在海外市场也高歌猛进，全球累计票房以极快的速度冲破7亿美元大关。

　　狮门发行的黑色悬疑电影《利刃出鞘》开画周末达2700万美元，空降周末票房亚军。影片感恩档五天长周末斩获近4200万美元，是本年度开画最出色的非续集电影。

　　虽然感恩档热度比去年同期要差点意思，但《冰雪奇缘2》和《利刃出鞘2》表现都算可圈可点，市场仍要比预期更加火热。2019年第48个周末的票房榜前十名影片累计票房达1.67亿美元，周末大盘环比回落12%，比《无敌破坏王2》蝉联冠军的去年同期（大盘1.06亿美元）则暴涨58%。

《冰雪奇缘2》

　　11月最后一周，“艾莎女王”扮演救市的角色，11大盘最终同比只小幅倒退，月度票房连续第五年突破10亿美元大关。而截止周日，2019年北美总票房已正式突破100亿美元大关，年票房虽然仍落后去年同期约6亿美元，但同比2017年录得4.4%的增幅。

　　12月初市场将继续依靠老片支撑，真正的好戏要等到《勇敢者游戏2：再战巅峰》以及圣诞档的《星球大战：天行者崛起》。初步估计，2019年总票房有望再一次突破110亿美元大关。

北美周末票房前十名 2019.11.29-12.01（单位：万美元）

本周位次 片名 周末 影院数 累计票房 上映周数
票房
1 《冰雪奇缘2》 8525 4440 28757 2
2 《利刃出鞘》 2702 3461 4170 1
3 《极速车王》 1322 3585 8100 3
4 《邻里美好的一天》 1180 3235 3431 2
5 《皇后与瘦子》 1170 1690 1581 1
6 《21座桥》 582 2665 1946 2
7 《救火奶爸》 420 2779 3920 4
8 《决战中途岛》 396 2375 5028 4
9 《小丑》 203 1146 33060 9
10 《去年圣诞》 198 1852 3166 4

　　福斯出品的传记剧情片《极速车王》周末三天再收1320余万美元，退居周末榜季军。影片同比仅跌不到两成，累计票房已超8000万美元。

　　索尼发行的传记片《邻里美好的一天》次周末三天再收1180万美元，险胜新开画的《皇后与瘦子》，退居周末票房第四。STX发行的“全黑”阵容剧情片《皇后与瘦子》首周末在1690家影院开画，三天录得1170万美元，成功跻身周末前五。

《邻里美好的一天》

　　奉俊昊执导的韩国电影《寄生虫》感恩节周末缩减至382家影院放映，周末三天再收102万美元，仍位列周末前20位。这部“金棕榈奖”新晋得主仅比前一周末下跌19%，上映八周累计已收1828万美元，已成为近年最卖座的小语种电影之一。对比之下，今年北美最卖座的华语片《流浪地球》北美票房还不到600万美元。

　　马克·鲁弗洛、安妮·海瑟薇等主演的剧情片《黑水》周末加馆至94家影院继续点映，三天再收票房63万美元，累计点映票房已逼近百万美元。影片故事围绕辩护律师罗伯特·比洛特展开，讲述他对化工巨头杜邦公司提起了环境诉讼，这场官司揭露了几十年来杜邦公司化学污染的历史。影片在烂番茄得到91%的媒体好评率，在不错的媒体口碑加持下，本周还将进一步扩映。

宝贝男孩中字预告

　　亚马逊出品的剧情片《宝贝男孩》（Honey Boy）扩至186家影院大范围点映，周末三天再收39万美元，馆均票房已下滑至2100美元。由希亚·拉博夫和童星诺亚·尤佩主演的这部影片在影院大增五倍后，票房增幅只有五成左右，点映四周累计已收150余万美元。影片媒体好评率高达94%，不过其馆均票房已经不高，预计在大规模公映时恐怕已较难有太大作为。

作者：沉默的橄榄   编辑：Joker

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美周末票房 冰雪奇缘2 利刃出鞘

相关电影/影人

冰雪奇缘2

冰雪奇缘2 (2019)

7.4

导演：珍妮弗·李

主演：伊迪娜·门泽尔

在线播放

利刃出鞘

利刃出鞘 (2019)

8.1

导演：莱恩·约翰逊

主演：丹尼尔·克雷格

在线播放

极速车王

极速车王 (2019)

8.0

导演：詹姆斯·曼高德

主演：克里斯蒂安·贝尔

在线播放

邻里美好的一天

邻里美好的一天 (2019)

-1.0

导演：玛丽埃尔·海勒

主演：汤姆·汉克斯

在线播放

皇后与瘦子

皇后与瘦子 (2019)

0.0

导演：Melina Matsoukas

主演：丹尼尔·卡卢亚

在线播放

21座桥

21座桥 (2019)

-1.0

导演：布莱恩·柯克

主演：查德维克·博斯曼

在线播放

救火奶爸

救火奶爸 (2019)

-1.0

导演：安迪·菲克曼

主演：约翰·塞纳

在线播放

决战中途岛

决战中途岛 (2019)

7.6

导演：罗兰·艾默里奇

主演：艾德·斯克林

在线播放

小丑

小丑 (2019)

8.7

导演：托德·菲利普斯

主演：杰昆·菲尼克斯

在线播放

去年圣诞

去年圣诞 (2019)

-1.0

导演：保罗·费格

主演：艾米莉亚·克拉克

在线播放

摩比小子大电影

摩比小子大电影 (2019)

-1.0

导演：Lino DiSalvo

主演：安雅·泰勒-乔伊

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
3

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
4

网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后

艾梅柏家暴德普遭抵制 龙妈海王曾合作

你怎么看？
5

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..

查看更多