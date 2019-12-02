法国电影资料馆设贾樟柯专座，举办中国导演贾樟柯电影回顾展，共展映贾樟柯截止目前执导的12部长片以及多部短片，以及由贾樟柯监制的十余部青年导演作品。





法国电影资料馆将此次回顾展命名为“贾樟柯星系”。法国影评人让-米歇尔·傅东为回顾展专门撰写长文，他表示：“在过去的二十多年中，贾樟柯用他包括十二部故事长片在内的二十多部电影，向我们展示了一种令人惊叹的丰富生命力和极具创造性的电影写作能力。”傅东文章评论，“贾樟柯的电影是伴随中国大陆进入21世纪的最具代表性的精神标记。”





在11月28日举办的贾樟柯回顾展开幕仪式上，法国电影资料馆宣布于该馆最大放映厅正式设立“贾樟柯专座”。贾樟柯专座位于放映厅第一排，与导演马丁·西科塞斯的专座紧邻。“导演专座”是法国电影资料馆为致敬电影大师而设立的荣誉，获得专座也是成为殿堂级导演的象征。





贾樟柯、赵涛出席了回顾展开幕仪式。“电影刚被发明出来，卢米埃尔兄弟就拍摄了《工厂大门》，把摄影机对准了工人、对准了劳动者，我一直把这一点当作电影这门艺术的血统，并为之骄傲，”贾樟柯在开幕仪式致辞时说，“我希望自己的作品不要有负于这一传统。”













编辑：隐饮