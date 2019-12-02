《纽约时报》评选十年来最具社会影响力的10部电影，上榜的影片包罗了《复仇者联盟》、《饥饿游戏2》、《冰雪奇缘》等商业大片，以及《月光男孩》、《美国狙击手》、《逃出绝命镇》等独立电影。









近10年最具影响力的10部电影

（排名不分先后）









《美国狙击手》：这部电影证明了伊斯特伍德的精湛技艺，它的受欢迎程度挑战了单一自由主义好莱坞的虚构，同时也揭示了美国观众的两极分化。









《复仇者联盟》：它预示着漫威电影宇宙的统治地位，不管我们喜欢与否，如今都生活在其中。









《黑鲸》：加布里埃拉·考珀思韦特所揭露的海洋世界公园对虎鲸的虐待改变了公众的看法、公司的行为和法律。









《伴娘》：全世界都听到的肠道不适帮助人们打破了性别歧视的陈词滥调，即女性不可能风趣。是的，她们可以，还能轻松赚大钱。









《冰雪奇缘》：当艾莎在迪斯尼的音乐动画片中高歌一曲《随它吧》时，她不仅展示了自己的力量，还宣布了女性观影观众的力量，这本身就是十年来最大的行业故事之一。









《逃出绝命镇》：乔丹·皮尔的这部艺术惊悚电影（以及票房突破）是一部杰出的混搭片——恐怖电影新浪潮的最高典范，同时也是对奥巴马时代在美国开辟了后种族主义时代这一（白人的）不实之词的有力驳斥。









《饥饿游戏2：星火燎原》：《星火燎原》也成为了很长一段时间以来，第一部女性领衔的年度国内票房冠军影片。无论是在男孩还是女孩中间，凯特尼斯·伊夫狄恩都很受欢迎，她是一种新型的流行文化原型，是一名叛逆者和战士，而不是公主。









《月光男孩》：该片是第一部高度个人化、低成本的电影，是第一部非裔美国导演执导的最佳影片获得者。它的成功标志着该行业在经历了数十年的系统性种族主义后发生了转变。









《玉子》：这部电影震撼了整个行业，进一步模糊了大银幕和小屏幕之间的界限。它在2017年戛纳电影节上的首次亮相引发了一场关于Netflix在电影业地位的争论，这场争论仍在激烈进行。









《星球大战：原力觉醒》：作为新三部曲的开创之作，这部太空歌剧试图再现前三部电影的流行能量，同时为女性和非白人角色找到更多的空间。这一结果在全球都很受欢迎，但它也激起了强烈的反弹，暴露了——不是第一次，也不是最后一次——现代粉丝文化中丑陋、反动的暗流。

《纽约时报》最近评选出十年来最具社会影响力的十部电影，这份榜单的评选标准没有按照票房或者口碑来恒定，而是以影片是否重塑电影行业、反映时代脉搏或者改变文化语境作为选择标准。

编辑：Joker