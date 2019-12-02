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六小龄童、马德华再演"孙悟空""猪八戒"

以动作捕捉形式重聚《西游记真假美猴王》

2019-12-02 19:02:20 来源：Mtime时光网

六小龄童、马德华确认将以动作捕捉表演的形式，在《动物世界》导演韩延的新片《西游记真假美猴王》当中再演“孙悟空”和“猪八戒”,

　　时光网讯 《动物世界》导演韩延的新片《西游记真假美猴王》曝光了演员招募组讯。六小龄童马德华确认将以动作捕捉演员身份再演经典角色“孙悟空”和“猪八戒”。

六小龄童、马德华与制作人合影

　　筹备多年的《西游记真假美猴王》(曾用名：《敢问路在何方》)将讲述孙悟空随唐僧西天取经，一路降妖除魔，护他周全。但六耳猕猴的出现，唤起了他尘封百年的心魔。是放下魔念西行成佛，还是被六耳猕猴逼迫成魔？所有人都在等待着美猴王归来的那一刻…...

   编辑：Joker

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关键词： 六小龄童 马德华
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