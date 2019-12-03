









《小丑回魂2》发生在第一集之后27年，如今“废柴俱乐部”七人组已经长大成人，除了麦克（伊萨阿·穆斯塔法饰成人版、乔森·雅各布饰演孩童版）留在家乡之外，其他人早已各自纷飞搬离德瑞镇。





长大的七人对27年前的记忆模糊，甚至不确定是否仅仅是一场恶梦。第二集众人重返德瑞镇，再一次面对各自内心最大的恶魔。





相信各位已通过多种渠道观看了该片，现在让我们回顾下影片上映前时光网对主创的视频专访，了解下片场到底发生了什么。





“我想喜欢第一集的观众会喜欢第二集，”导演安德斯·穆斯什蒂说，“因为第二集保留了许多大家喜欢第一集的元素与风格，不过更恐怖。但第一集的情感、共同价值、以及幽默感有延续。”





《小丑回魂》当年就是筹划要分两部电影拍，至少故事内容方面。“可能是第一集的成功说服了电影公司继续拍，”安德斯·穆斯什蒂接著说，“但我是一直以来都想用两部电影来讲这个故事。”







“loser俱乐部”的孩子们 “loser俱乐部”的孩子们





制作人芭芭拉·穆斯什蒂接著表示：“我们拍第二集时还讨论过分成三部曲，因为第二集内容太丰富。” 安德斯更透露初剪更长达四小时，“但这是预料中的事，因为我们的剧本原本就长。” 《小丑回魂2》公映版片长169分钟，未来还会发布导演加长版。

续集这回邀请到好莱坞炙手可热的演员们饰演“废柴俱乐部”成人组，这次有机会延揽到所有角色的第一演员人选，让制作团队很鼓舞。

《小丑回魂2》海报







杰西卡·查斯坦形容第一天开拍“感觉像第一天上学一样，到场之前还蛮紧张的，想要大家都喜欢我，所以我买了一堆80年代的上衣。我是那个太努力要讨好大家的那个。”一旁的詹姆斯·麦卡沃伊接着说，“你确实准备了最棒的欢迎礼，杀青礼也超棒的。我想我就送了张明信片吧？”





“演员之间的默契与化学效应对我们是最重要的，”制作人芭芭拉·穆斯什蒂说，“不过我想他们过去合作过培养的默契也是我们电影的优势。”





成人组各个演员之间的默契，芭芭拉·穆斯什蒂举片头的中国餐厅团圆饭为例。这场戏是开拍第一周拍的，一场团圆饭拍了四天，主题是失联多年的大家虽然都不记得小时候的事，但透过一场晚的吃喝玩乐叙旧，大家再次找回过去的联系。晚餐期间大家不断互开玩笑，气氛之好仿佛大家从未分开过。







“废柴联盟”集结在中餐厅





主演们透露开拍前个周末大伙还一起去唱卡拉ok培养感情。詹姆斯·麦卡沃伊说拍这场团圆饭“就是笑了四天，安德斯在旁边下指令：‘多吃点幸运饼干、丢食物、继续即兴发挥。’”





发迹于美国周六夜节目SNL中的喜剧演员比尔·哈德尔，在《小丑回魂2》饰演成人版Richie，在这场戏中可以说拿出压箱喜剧本领搞笑。比尔·哈德尔这两年在HBO电视剧黑色喜剧《巴里》中展露他能喜剧能戏剧的演技，他形容揣摩《小丑回魂2》的演出心境和观众是一样的惊悚恐惧，明知道前方有危险所以会一直问“我们为什么还要继续往前？”



