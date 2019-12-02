在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 邦德回归《007：无暇赴死》首支预告前瞻
电影《007：无暇赴死》
曝光一支预告前瞻视频，首款预告片将于本周三发布。隐退的邦德在牙买加过着平静的生活，直到他的中情局旧友费利克斯·莱特前来寻求帮助，短暂的平静就此告一段落。他们试图营救一名被绑架科学家，但这个任务不仅危险度远超预期，更是将邦德带上了追踪配备危险新科技的神秘反派之旅。本片将于2020年4月8日在美国上映，这也将是丹尼尔·克雷格
的最后一部007电影。
02. 《纽约时报》评选近十年最具影响力10部电影
03. 蕾妮·齐薇格获英国独立电影奖影后
01. 六小龄童、马德华重聚《西游记真假美猴王》
《动物世界》
导演韩延
的新片《西游记真假美猴王》曝光了演员招募资讯，六小龄童
与马德华
确认将以动作捕捉演员身份，再演经典角色“孙悟空”和“猪八戒”。筹备多年的《西游记真假美猴王》(曾用名：《敢问路在何方》)将讲述孙悟空随唐僧西天取经，一路降妖除魔，护他周全。但六耳猕猴的出现，唤起了他尘封百年的心魔…...
03. 潘玮柏、萧敬腾等打造《勇敢者游戏2》中文主题曲
《勇敢者游戏2：再战巅峰》
即将于12月6日全国上映，“巨石”强森率领勇敢者战队再次集结，领队搏命闯关挑战失控世界。今日影片中文主题曲《别认怂》MV正式发布，全能歌王萧敬腾、亚洲唱跳天王潘玮柏、全能音乐人刘宪华、潮流唱作人VaVa毛衍七，四位一线歌手首度合作，为勇敢者激情献声，完美诠释“别认怂”精神，带来斗志满满的力量！
01. “霉霉”与男友乔阿尔文共度感恩节
这个感恩节，还有十几天就要满30岁的“霉霉”泰勒·斯威夫特
飞去伦敦，依然是和28岁的男朋友乔·阿尔文
（《比利·林恩的中场战事》
一起过，两人已经在一起三年了。在离开纽约去找男朋友之前，霉霉举办了她一年一度的“朋友感恩节“party，吉吉·哈迪德、玛莎·亨特等模特闺蜜们齐聚一堂，吉吉发的IG故事小视频中，霉霉正在举着酒杯喝酒，吉吉的配文，“本周过朋友感恩节！爱你们所有人。”
02. 林志玲与丈夫AKIRA发布结婚写真
中国台湾女明星林志玲
，和日本丈夫AKIRA此前拍摄的结婚写真大片发布。这组写真由《VOGUE》拍摄，选择的还是复古西部主题.林志玲和AKIRA在牧场中享受田园的寂静之美，刚刚当了新娘的“台湾第一美女”林志玲，在写真中风姿绰约。