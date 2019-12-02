网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报:邦德回归"007"首支先导预告

六小龄童再演"孙悟空" 胡歌"南方车站"首映

2019-12-02 20:06:21 来源：Mtime时光网

新的一周开始啦，来看看时光君整理的影视新闻吧。

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 邦德回归《007：无暇赴死》首支预告前瞻

　　电影《007：无暇赴死》曝光一支预告前瞻视频，首款预告片将于本周三发布。隐退的邦德在牙买加过着平静的生活，直到他的中情局旧友费利克斯·莱特前来寻求帮助，短暂的平静就此告一段落。他们试图营救一名被绑架科学家，但这个任务不仅危险度远超预期，更是将邦德带上了追踪配备危险新科技的神秘反派之旅。本片将于2020年4月8日在美国上映，这也将是丹尼尔·克雷格的最后一部007电影。
02. 《纽约时报》评选近十年最具影响力10部电影

《复仇者联盟》

《逃出绝命镇》

《玉子》

　　《纽约时报》最近评选出十年来最具社会影响力的10部电影，这份榜单评选标准没有按照票房或者口碑来恒定，而是以影片是否重塑电影行业、反映时代脉搏或者改变文化语境作为选择标准。上榜的影片包罗了《复仇者联盟》《饥饿游戏2：星火燎原》《冰雪奇缘》《星球大战：原力觉醒》这样的商业大片，独立电影《月光男孩》《美国狙击手》《逃出绝命镇》，还有《玉子》《黑鲸》《伴娘》
03. 蕾妮·齐薇格获英国独立电影奖影后


　　蕾妮·齐薇格凭在传记片《朱迪》中饰演的“朱迪·加兰”一角，拿下了英国独立电影奖的影后，影帝颁给了《只有你》中的乔什·奥康纳戴夫·帕特尔本·威士肖蒂尔达·斯文顿等人共同主演的《大卫·科波菲尔的个人史》，获得了“最佳编剧”奖，还让“豪斯医生”休·劳瑞获得了“最佳男配角”。奉俊昊执导的《寄生虫》获得了“最佳国际独立电影”（就是“最佳外语片”）。

01. 六小龄童、马德华重聚《西游记真假美猴王》


　　《动物世界》导演韩延的新片《西游记真假美猴王》曝光了演员招募资讯，六小龄童马德华确认将以动作捕捉演员身份，再演经典角色“孙悟空”和“猪八戒”。筹备多年的《西游记真假美猴王》(曾用名：《敢问路在何方》)将讲述孙悟空随唐僧西天取经，一路降妖除魔，护他周全。但六耳猕猴的出现，唤起了他尘封百年的心魔…...
02. 胡歌、桂纶镁主演《南方车站的聚会》在京首映




　　昨日，电影《南方车站的聚会》在京举办“四海一聚”首映礼，导演刁亦男携主演胡歌桂纶镁廖凡奇道及友情出演的曾美慧孜亮相。吴京王景春井柏然张冀张杨刘昊然李纯张鲁一等明星嘉宾也到场观影，分享不同感受。胡歌表示：“拍吃面戏时，每一个机位都要吃一碗面，拍了两天整整吃了29碗。”足见剧组的细致打磨。
03. 潘玮柏、萧敬腾等打造《勇敢者游戏2》中文主题曲

　　《勇敢者游戏2：再战巅峰》即将于12月6日全国上映，“巨石”强森率领勇敢者战队再次集结，领队搏命闯关挑战失控世界。今日影片中文主题曲《别认怂》MV正式发布，全能歌王萧敬腾、亚洲唱跳天王潘玮柏、全能音乐人刘宪华、潮流唱作人VaVa毛衍七，四位一线歌手首度合作，为勇敢者激情献声，完美诠释“别认怂”精神，带来斗志满满的力量！

01. “霉霉”与男友乔阿尔文共度感恩节



　　这个感恩节，还有十几天就要满30岁的“霉霉”泰勒·斯威夫特飞去伦敦，依然是和28岁的男朋友乔·阿尔文《比利·林恩的中场战事》一起过，两人已经在一起三年了。在离开纽约去找男朋友之前，霉霉举办了她一年一度的“朋友感恩节“party，吉吉·哈迪德、玛莎·亨特等模特闺蜜们齐聚一堂，吉吉发的IG故事小视频中，霉霉正在举着酒杯喝酒，吉吉的配文，“本周过朋友感恩节！爱你们所有人。”
02. 林志玲与丈夫AKIRA发布结婚写真



　　中国台湾女明星林志玲，和日本丈夫AKIRA此前拍摄的结婚写真大片发布。这组写真由《VOGUE》拍摄，选择的还是复古西部主题.林志玲和AKIRA在牧场中享受田园的寂静之美，刚刚当了新娘的“台湾第一美女”林志玲，在写真中风姿绰约。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报 007 詹姆斯·邦德 六小龄童 胡歌 南方车站的聚会
关注时光网微信

相关电影/影人

007：无暇赴死

007：无暇赴死 (2020)

0.0

导演：凯瑞·福永

主演：丹尼尔·克雷格

在线播放

蕾妮·齐薇格

蕾妮·齐薇格

Renée Zellweger

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

复仇者联盟

复仇者联盟 (2012)

8.2

导演：乔斯·韦登

主演：小罗伯特·唐尼

在线播放

逃出绝命镇

逃出绝命镇 (2017)

7.5

导演：乔丹·皮尔

主演：丹尼尔·卡卢亚

在线播放

玉子

玉子 (2017)

7.4

导演：奉俊昊

主演：安瑞娴

在线播放

六小龄童

六小龄童

Liu Xiao Ling Tong

职业：演员

查看影人作品  >

马德华

马德华

Dehua Ma

职业：演员

查看影人作品  >

南方车站的聚会

南方车站的聚会 (2019)

0.0

导演：刁亦男

主演：胡歌 桂纶镁

在线播放

勇敢者游戏2：再战巅峰

勇敢者游戏2：再战巅峰 (2019)

0.0

导演：杰克·卡斯丹

主演：道恩·强森

在线播放

泰勒·斯威夫特

泰勒·斯威夫特

Taylor Swift

职业：演员

查看影人作品  >

林志玲

林志玲

Chiling Lin

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (7)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

老当益壮！56岁凯奇交往亚裔年轻女孩

带女友造访自己墓地 近两任妻子都是亚裔

6
新女友看上去年龄不超过25岁。
3

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
4

网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后

艾梅柏家暴德普遭抵制 龙妈海王曾合作

你怎么看？
5

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..

查看更多