“人生中很少有像看一部优秀的功夫片那样令人心情愉悦的事。”













伊桑·霍克从自己开始从影聊起：“我13岁就开始进行电影业的工作，当时我是在本地的一个电影院工作，当时有很多年老的演员在剧本里面参演，那一些成年人演员，他们都一直在聊一些信仰、艺术等等，以及聊一些我们生活相关的话题。”





“当我在看他们进行排练的时候就感到非常惊讶，我就觉得怎么可以有这样的工作，可以穿着非常完美的服装站在舞台上进行演出，我觉得这是一个非常理想的、梦想当中的工作，所以从那一次经历之后，我就开始对电影行业、对表演行业着迷，因为我觉得它是一个非常有趣的行业。”

















“在制作《爱在三部曲》时，理查德希望我们演员能够参与到编剧工作当中，以及其他导演相关的工作当中来。因为实际上在三部曲的准备过程当中，那些工作是非常有挑战的。我们之前并没有任何的计划，只是说开始制作，然后就开始着手这样一部电影。我们合作之后我们之间建立了神奇的联系与默契，我们开始表演之后，感觉一切都是顺其自然、水到渠成的一件事情。













在最后，他还透露了自己的一个小小心愿：拍一部中国功夫电影！“我非常想拍一部中国功夫片，那简直就像梦想成真，就像我之前所说的，我喜欢各种类型的电影，人生中很少有像看一部优秀的功夫片那样令人心情愉悦的事。”





未来几天，海南岛国际电影节还将举行多场“大师嘉年华”交流以及其他活动，请继续关注时光君在前线发回的报道。