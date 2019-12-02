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伊桑霍克：想拍一部中国功夫电影！

海南岛电影节大师交流活动 《爱在》系列男星现场交流

2019-12-02 23:59:45 来源：Mtime时光网

“人生中很少有像看一部优秀的功夫片那样令人心情愉悦的事。”
　　时光网三亚讯 第二届海南岛国际电影节正在三亚举行，今年电影节的重磅活动“大师嘉年华”也迎来了一位重磅嘉宾。曾主演过《死亡诗社》《爱在午夜降临前》《少年时代》《第一归正会》等诸多经典电影的好莱坞著名演员、导演伊桑·霍克出席，与中国电影同僚们分享自己从影多年来的感悟。


　　这不是伊桑·霍克第一次与中国电影结缘。2017年，伊桑·霍克曾与中国演员许晴合作，出演了动作电影《24小时：末路重生》，影片与2018年年初在内地公映。

　　伊桑·霍克从自己开始从影聊起：“我13岁就开始进行电影业的工作，当时我是在本地的一个电影院工作，当时有很多年老的演员在剧本里面参演，那一些成年人演员，他们都一直在聊一些信仰、艺术等等，以及聊一些我们生活相关的话题。”

　　“当我在看他们进行排练的时候就感到非常惊讶，我就觉得怎么可以有这样的工作，可以穿着非常完美的服装站在舞台上进行演出，我觉得这是一个非常理想的、梦想当中的工作，所以从那一次经历之后，我就开始对电影行业、对表演行业着迷，因为我觉得它是一个非常有趣的行业。”


　　1995年，伊桑·霍克、朱莉·德尔佩主演、理查德·林克莱特执导了爱情电影《爱在黎明破晓前》，九年后原班人马重聚拍摄《爱在日落黄昏时》，又时隔九年，在2013年推出《爱在午夜降临前》，成为爱情电影中的精品作品。伊桑·霍克着重与大家分享了“爱在”系列背后的故事。


　　“在制作《爱在三部曲》时，理查德希望我们演员能够参与到编剧工作当中，以及其他导演相关的工作当中来。因为实际上在三部曲的准备过程当中，那些工作是非常有挑战的。我们之前并没有任何的计划，只是说开始制作，然后就开始着手这样一部电影。我们合作之后我们之间建立了神奇的联系与默契，我们开始表演之后，感觉一切都是顺其自然、水到渠成的一件事情。

　　“在另一部中，我和朱莉参与演出，那部电影当中有非常多的场景，也都是水到渠成拍摄而成的。我们在拍摄过程当中一边演就知道下一步该怎么说。《爱在黎明破晓前》拍摄完之后我们又拍了《爱在日落黄昏时》以及《爱在午夜降临前》。”


　　在最后，他还透露了自己的一个小小心愿：拍一部中国功夫电影！“我非常想拍一部中国功夫片，那简直就像梦想成真，就像我之前所说的，我喜欢各种类型的电影，人生中很少有像看一部优秀的功夫片那样令人心情愉悦的事。”

　　未来几天，海南岛国际电影节还将举行多场“大师嘉年华”交流以及其他活动，请继续关注时光君在前线发回的报道。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 伊桑·霍克 海南岛国际电影节
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爱在午夜降临前

爱在午夜降临前 (2013)

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导演：理查德·林克莱特

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伊桑·霍克

伊桑·霍克

Ethan Hawke

职业：演员 | 编剧

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