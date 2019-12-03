



《惊涛迷局》内地定档预告 影片讲述渔船船长Baker Dill(麦康纳)带队停留在美丽的热带岛屿，而他的前妻Karen(海瑟薇)到来，打破了宁静。Karen绝望地请求Baker拯救她和他们年幼的儿子：她遇上了一个暴力的新任丈夫(杰森·克拉克)。Karen希望Baker带新丈夫出海钓鱼、游览，并将其扔进海里喂鲨鱼......





影片今年年初在北美开画，票房和口碑双双扑街：制作成本2500万美元，北美累计票房850万美元，全球累计1439万美元；烂番茄好评率23%，影院调查CinemaScore也低至“D+”。面对如此难看的成绩，海瑟薇和麦康纳还曾和发行方打起口水仗，指责发行方没有好好宣传电影；而北美发行方阿维隆影业则表示，电影口碑已这么差了，花再多钱也没用。