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科幻英剧《神秘博士》
第12季发布新预告，并宣布上映时间为明年1月1日。
身为《神秘博士》
半个多世纪的历史中的首位“女神秘博士”，茱蒂·惠特克
首任主演的第十一季曾在开播时刷新BBC十年来的最高收视纪录。在第12季的新预告中，我们看到她带领着她的同伴，又踏上了新征程。
03.第47届安妮奖提名揭晓
由东方梦工厂制作的国产动画《雪人奇缘》获得最佳角色设计、最佳特效、最佳制作设计、最佳配音四项提名。
影片讲述渔船船长Baker Dill(麦康纳)带队停留在美丽的热带岛屿，而他的前妻Karen(海瑟薇)到来，打破了宁静。Karen绝望地请求Baker拯救她和他们年幼的儿子：她遇上了一个暴力的新任丈夫(杰森·克拉克)。Karen希望Baker带新丈夫出海钓鱼、游览，并将其扔进海里喂鲨鱼......
影片今年年初在北美开画，票房和口碑双双扑街：制作成本2500万美元，北美累计票房850万美元，全球累计1439万美元；烂番茄好评率23%，影院调查CinemaScore也低至“D+”。面对如此难看的成绩，海瑟薇和麦康纳还曾和发行方打起口水仗，指责发行方没有好好宣传电影；而北美发行方阿维隆影业则表示，电影口碑已这么差了，花再多钱也没用。
02.六小龄童、马德华再演"孙悟空""猪八戒"
筹备多年的《西游记真假美猴王》(曾用名：《敢问路在何方》
)将讲述孙悟空随唐僧西天取经，一路降妖除魔，护他周全。但六耳猕猴的出现，唤起了他尘封百年的心魔。是放下魔念西行成佛，还是被六耳猕猴逼迫成魔？所有人都在等待着美猴王归来的那一刻…...
01.吉卜力动画首次可购买数字版
吉卜力动画工作室所有21部作品将史上首次可进行数字版购买，12月17日开始美国和加拿大的线上平台——包括 Apple TV, Amazon VOD, Vudu, Google Play, Sony, Microsoft等——开售。
2020年5月，吉卜力的所有作品将独家上线HBO Max。这也是吉卜力作品史上首次可在线观看。
“007”丹尼尔·克雷格和“美国队长”克里斯·埃文斯主演的悬疑片《利刃出鞘》
曝光日版海报，影片将于1月31日登陆日本。
《冰雪奇缘2》
在日本上映到第2周，火爆势头不减。截止到12月1日，影片在日累计票房突破43亿日元，创造了迪士尼/皮克斯动画最快破40亿日元纪录。
另外，借着12月1号日本“电影日”的春风，影片上映次周周末的观影人次和票房竟超越了开画首周。影片也毫无疑问蝉联日本周末票房榜冠军。
前作《冰雪奇缘》在日本是“现象级”的作品，累计票房255亿日元，跻身日本影史票房第三位。