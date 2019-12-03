网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报："冰雪奇缘2"领跑43届安妮奖提名

海瑟薇"惊涛迷局"内地定档 "神秘博士"新预告

2019-12-03 07:28:36 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 马丁斯科塞斯《花月杀手》明年3月开拍



马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》颁奖季会获得怎样的成绩值得期待，然而导演的下一部作品已经提上了日程——马丁·斯科塞斯与莱昂纳多·迪卡普里奥再次合作的新片《花月杀手》

据外媒Collider记者透露，11月中旬与斯科塞斯老搭档罗德里格·普列托《爱尔兰人》摄影时，他正在奥克拉玛为《花月杀手》做前期摄影准备和现场勘景工作。他透露，依旧由他担当摄影的《花月杀手》将于明年3月开拍。

02.《神秘博士》第12季新预告宣布开播时间



《神秘博士》第12季新预告

科幻英剧《神秘博士》第12季发布新预告，并宣布上映时间为明年1月1日。

身为《神秘博士》半个多世纪的历史中的首位“女神秘博士”，茱蒂·惠特克首任主演的第十一季曾在开播时刷新BBC十年来的最高收视纪录。在第12季的新预告中，我们看到她带领着她的同伴，又踏上了新征程。

03.第47届安妮奖提名揭晓



动画界奥斯卡、第47届安妮奖提名名单揭晓，《冰雪奇缘2》《遗失的环节》分别在13个动画长片奖项中获得8个提名，领跑本届安妮奖。

另外，Netflix动画《克劳斯：圣诞节的秘密》获得7项提名，《驯龙高手3》《玩具总动员4》以及法国独立动画《我失去了身体》分别获得6项提名。

由东方梦工厂制作的国产动画《雪人奇缘》获得最佳角色设计、最佳特效、最佳制作设计、最佳配音四项提名。

最佳动画电影提名：

最佳独立动画影片提名：



01.安妮海瑟薇&马修麦康纳《惊涛迷局》内地定档



马修·麦康纳安妮·海瑟薇主演的悬疑惊悚片《惊涛迷局》(曾用译名《宁静》)内地正式定档12月20日上映，并发布“愿者上钩”定档预告。

《惊涛迷局》内地定档预告

影片讲述渔船船长Baker Dill(麦康纳)带队停留在美丽的热带岛屿，而他的前妻Karen(海瑟薇)到来，打破了宁静。Karen绝望地请求Baker拯救她和他们年幼的儿子：她遇上了一个暴力的新任丈夫(杰森·克拉克)。Karen希望Baker带新丈夫出海钓鱼、游览，并将其扔进海里喂鲨鱼......

影片今年年初在北美开画，票房和口碑双双扑街：制作成本2500万美元，北美累计票房850万美元，全球累计1439万美元；烂番茄好评率23%，影院调查CinemaScore也低至“D+”。面对如此难看的成绩，海瑟薇和麦康纳还曾和发行方打起口水仗，指责发行方没有好好宣传电影；而北美发行方阿维隆影业则表示，电影口碑已这么差了，花再多钱也没用。

02.六小龄童、马德华再演"孙悟空""猪八戒"



《动物世界》导演韩延的新片《西游记真假美猴王》中，六小龄童马德华确认将以动作捕捉演员身份再演经典角色“孙悟空”和“猪八戒”。

筹备多年的《西游记真假美猴王》(曾用名：《敢问路在何方》)将讲述孙悟空随唐僧西天取经，一路降妖除魔，护他周全。但六耳猕猴的出现，唤起了他尘封百年的心魔。是放下魔念西行成佛，还是被六耳猕猴逼迫成魔？所有人都在等待着美猴王归来的那一刻…...



01.吉卜力动画首次可购买数字版



吉卜力动画工作室所有21部作品将史上首次可进行数字版购买，12月17日开始美国和加拿大的线上平台——包括 Apple TV, Amazon VOD, Vudu, Google Play, Sony, Microsoft等——开售。

2020年5月，吉卜力的所有作品将独家上线HBO Max。这也是吉卜力作品史上首次可在线观看。

02.《利刃出鞘》曝日版海报



 “007”丹尼尔·克雷格和“美国队长”克里斯·埃文斯主演的悬疑片《利刃出鞘》曝光日版海报，影片将于1月31日登陆日本。

03.《冰雪奇缘2》日本票房继续大爆



《冰雪奇缘2》在日本上映到第2周，火爆势头不减。截止到12月1日，影片在日累计票房突破43亿日元，创造了迪士尼/皮克斯动画最快破40亿日元纪录。

另外，借着12月1号日本“电影日”的春风，影片上映次周周末的观影人次和票房竟超越了开画首周。影片也毫无疑问蝉联日本周末票房榜冠军。

前作《冰雪奇缘》在日本是“现象级”的作品，累计票房255亿日元，跻身日本影史票房第三位。

   编辑：SaSa

关键词： 时光早报
关注时光网微信

相关电影/影人

神秘博士

神秘博士 (2005)

8.9

导演：Graeme Harper

主演：彼得·卡帕尔蒂

在线播放

花月杀手

花月杀手 (2021)

0.0

导演：马丁·斯科塞斯

主演：莱昂纳多·迪卡..

在线播放

马丁·斯科塞斯

马丁·斯科塞斯

Martin Scorsese

职业：导演 | 制作人

查看影人作品  >

冰雪奇缘2

冰雪奇缘2 (2019)

7.4

导演：珍妮弗·李

主演：伊迪娜·门泽尔

在线播放

遗失的环节

遗失的环节 (2019)

7.3

导演：克里斯·巴特勒

主演：休·杰克曼

在线播放

惊涛迷局

惊涛迷局 (2019)

6.6

导演：斯蒂文·奈特

主演：马修·麦康纳

在线播放

敢问路在何方

敢问路在何方 (2019)

-1.0

主演：六小龄童 马德华

在线播放

利刃出鞘

利刃出鞘 (2019)

8.1

导演：莱恩·约翰逊

主演：丹尼尔·克雷格

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
3

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
4

网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后

艾梅柏家暴德普遭抵制 龙妈海王曾合作

你怎么看？
5

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..

查看更多