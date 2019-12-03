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《寄生虫》《爱尔兰人》登顶亚特兰大影评人奖

《婚姻故事》《朱迪》诞生影帝&影后

2019-12-03 10:07:07 来源：Mtime时光网

2019年度亚特兰大影评人奖颁奖，《寄生虫》《爱尔兰人》最受瞩目


　　时光网讯 今天，2019亚特兰大影评人协会奖颁奖，这个奖项设定的是十佳影片，《寄生虫》《爱尔兰人》《小妇人》纷纷杀入年度十佳，亚当·德赖弗凭借《婚姻故事》夺得最佳男主角，蕾妮·齐薇格凭借《朱迪》夺得最佳女主角。奉俊昊凭借《寄生虫》拿下了最佳导演。


2019年度十佳影片
1、《寄生虫》
2、《爱尔兰人》
3、《婚姻故事》
4、《好莱坞往事》
5、《1917》
6、《小妇人》
7、《原钻》
8、《利刃出鞘》
9、《痛苦与荣耀》
10、《阿波罗11号》

最佳男主角
亚当·德赖弗《婚姻故事》

最佳女主角
蕾妮·齐薇格《朱迪》

最佳男配角
布拉德·皮特《好莱坞往事》

最佳女配角
劳拉·邓恩《婚姻故事》

最佳群戏
《爱尔兰人》

最佳导演
奉俊昊《寄生虫》

最佳剧本
奉俊昊&韩进元《寄生虫》

最佳纪录片
《阿波罗11号》

最佳国际电影
《寄生虫》

最佳动画片
《玩具总动员4》

最佳摄影
罗杰·迪金斯《1917》

最佳原创配乐
托马斯·纽曼《1917》

最佳突破表演
小凯文·哈里森《卢斯》&《浪潮》

最佳长片处女作
奥利维亚·王尔德《高材生》

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 亚特兰大影评人奖 寄生虫 爱尔兰人 小妇人
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