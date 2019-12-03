影片将于12月12日登陆全国院线。





小蜜蜂·罗杰斯中文翻唱《青花瓷》 昆凌首谈王学圻片场“言传身教”





昆凌纪凌尘“天火搭档” 电影《天火》全球首映礼现场，“天火家族”再度齐聚一堂。总制片人董文洁和导演西蒙·韦斯特默契十足揭秘电影拍摄幕后故事。





在片中饰演童年李晓梦的小蜜蜂·罗杰斯大秀中文，翻唱周杰伦经典歌曲《青花瓷》获赞无数。而在片中饰演女主角李晓梦的昆凌更是在首映现场特别分享拍摄心得，她尤其提到在片中饰演她父亲的演员王学圻拍摄时的敬业表现深深感染到了她，使她更加努力地完成每场戏、每个镜头。昆凌在拍摄时的敬业表现也得到了《天火》剧组同仁的一致肯定。





《天火》硬核视效震撼音效获赞 昆凌演技观众公认“有惊喜！”





“天火家族”大合影 在《天火》全球首映庆典圆满落幕后，数百名观众齐聚共同观影。首映反响热烈好评不断。此外，不少观众也表示演员昆凌在片中的表现令人惊喜。无论是高难度动作戏还是动人的情感哭戏，昆凌都演绎得十分到位。





电影《天火》是华语首部火山题材灾难视效大片，讲述了一个充满燃点又不乏泪点的故事：一场突如其来的火山爆发，让美丽的度假胜地天火岛瞬间进入“逃生模式”，面对这场突如其来的生死危局，地质学家李文涛（王学圻饰）、其女李晓梦（昆凌饰）等人展开了一场分秒必争、险象环生的自救与他救……





电影《天火》将于12月12日登陆全国院线。