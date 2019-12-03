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第14届FIRST影展征片启动！

官网开放报名通道 明年7月18日影展开幕

2019-12-03 10:45:28 来源：Mtime时光网

此时正值13届FIRST影展最佳电影文本得主《平原上的夏洛克》上映之际。

　　如期望中，2019年12月1日，第14届FIRST影展征片启动，影展官网正式开放报名通道，将持续至2020年4月30日，向2019年1月1日之后完成的剧情长、短片及纪录片作品开放征集，其中剧情长片须为该导演前三部剧情长片作品。另外，第14届FIRST影展举办时间确定为2020年7月18日—26日。

《平原上的夏洛克》正在热映

　　此时正值13届FIRST影展最佳电影文本得主《平原上的夏洛克》上映之际，似乎每年影展结束后的岁末，起码一部从FIRST走出的电影公映已经成为一种常态，从前年的《老兽》《北方一片苍茫》《米花之味》扎堆上映，到去年的《四个春天》“回家热潮”。

　　言外之意，除了那些一路飘红的票房曲线和应接不暇的营销与话术，电影还应当有更多被记住的音容面貌，无论是纪录片还是实验电影，大众趣味还是个人表达，翘楚抑或新贵，我们 始终愿意作为电影艺术与行业的交流平台。通过筛选、鼓励每年度呈现的优质电影作品，丰富“青年”的语义，以及“电影”的可能。

　　本质上，一个影展自然不应当经营作者和作品中的任何一方，而是形成一种多边的亲密关系，资本与作品，买家与作者，辩论与传播，它创造一个充分理解和互相信任的环境，自己却不成为其中一边。也正是因此，我们才需要在除了7月份影展之外的时间，持续性的通过其他的方式为作者和作品创造更多被思辨和言说的机会。

《春江水暖》

　　2010年代的最后一个夏天过去之后，好的作品依然在前行。《春江水暖》继FIRST影展之后，又获得了第二十届东京FilMex国际电影节评审团特别大奖、亚太电影大奖最佳摄影奖项；《长风镇》《小石头》入选釜山电影节；《世外之子》入围塔林黑夜电影节；《动物方言》入选新加坡国际电影节、《第四面墙》斩获开罗电影节最佳新人导演奖，并在印度国际电影节全球全景单元展映…… 

　　过去一年，影视行业的舆论场一轮又一轮地洗刷着层层的行业生态、环环的关系链接。影视寒冬、演员职业危机、内容标准重置、中年女演员的勇敢反思……这些话题起伏中，重点并不是引起了不安的情绪，而是“我们该走向哪里，以何为指引”的集体发问。

　　如你们所看到的，声浪之下，FIRST影展依然在坚持为青年导演探索一个可参照方向，于是初雪过后，FIRST影展如期而至。

　　年度征片将针对剧情长片(时长 60 分钟及以上)、纪录长片(60 分钟及以上)、 短片(时长 60 分钟以下)开放报名。

　　参赛作品需是导演的前三部作品、并满足以下四个条件之一：

　　1.影片导演为中国(含港澳台)居民(如为联合导演作品，其中一位符合即可);

　　2.主要对白语言为中文(包括普通话、粤语、方言)，不包括配音;

　　3.影片 50%以上的拍摄场景在中国境内;

　　4.影片剧组主创(导演、编剧、摄影、美术、音乐、剪辑、声音设计、主要演员、制片人)50%以上为中国居民(含港澳台);

　　与此同时，本次竞赛征片报名收费标准较上一届做出了细化和改良，官网作为唯一报名入口，已公布全新的竞赛章程。

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： FIRST影展
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