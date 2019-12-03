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大场面！《特警队》幕后特辑全方位揭秘

飞机劫持&飞车追逐&高楼速降 一次看过瘾

2019-12-03 11:50:19 来源：Mtime时光网

《特警队》今日曝光“震撼眼球”制作特辑，飞机劫持、飞车追逐、高楼速降等多个重场戏拍摄幕后曝光。
       时光网讯 丁晟执导，凌潇肃贾乃亮金晨、张云龙、刘俊孝等主演，真实一线特警队员参与拍摄的动作警匪电影《特警队》今日曝光“震撼眼球”版制作特辑，将影片中诸多大场面镜头拍摄背后的故事一一呈现在观众面前。



       今日发布的“震撼眼球”特辑，飞机劫持、飞车追逐、高楼速降等多个重场戏拍摄幕后曝光。为了追求“飞机劫持”戏码的真实性、摆脱拍摄的限制，创作团队选择对全球最大的宽体客机空客A380飞机内景进行1:1还原，经过30多天的设计，80多天的搭建，最终在影片中呈现的效果也必将让大家眼前一亮。



       影片中的飞车追逐戏同样也是一次极限突破，在望京地标性路口实景拍摄，从整体场面的把控，到每一辆车出现的精准时间，都要经过反复推演设计才能准确完成，惊险程度可见一斑。摩天大楼外的高楼速降，四位演员悬挂于玻璃墙外部并完成惊险动作的表演，更是引爆观众的肾上腺素。

       除却对大场面镜头的细致雕琢，影片中特殊拍摄设备的使用，也给观众带来了不少惊喜。此次《特警队》在拍摄过程中，启用了特警执行任务时使用的侦测车、探针镜头等专业工具，多元化特殊视角的呈现，突破了国内警匪片一贯的风格和格局。



       电影《特警队》将于12月29日全国上映。

   编辑：隐饮

关键词： 特警队
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导演：丁晟

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