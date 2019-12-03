网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

寡姐归来！漫威《黑寡妇》首曝中文预告

三代黑寡妇同框 揭开复联女英雄神秘过往

2019-12-03 16:30:46 来源：Mtime时光网

《黑寡妇》独立电影首曝预告，斯嘉丽·约翰逊重披战袍再演寡姐，随着新劲敌出现，这位初代复联女英雄的黑暗过去即将揭开隐藏的面纱。
　　时光网讯 “复联4”中牺牲的寡姐回来了！漫威打造的全新超级英雄独立电影《黑寡妇》今天首曝中文先导预告与中文海报，讲述“无限战争”打响之前的寡姐个人经历。



　　斯嘉丽·约翰逊重披战袍再演“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺夫，随着新劲敌出现，这位初代复联女英雄的黑暗过去即将揭开隐藏的面纱。

故事来到布达佩斯，寡姐与鹰眼在这里有过一段难以忘怀的往事。

初出茅庐的“黑寡妇”娜塔莎




寡姐此时已加入神盾局，鹰眼、神盾局长亮相


老熟人国务卿罗斯将军出现，漫画当中他还是绿巨人岳父


寡姐故地重游面对自己的过去


佛罗伦斯·珀饰演的“黑寡妇”叶莲娜登场，她与娜塔莎拥有相似的出身背景，在红房子接受间谍、武器与军事训练，是娜塔莎的“师妹”，漫画中的二代“黑寡妇”




姐妹见面，先动手再说

寡姐换上新战袍，纯白底色配经典黑寡妇腰带

是熟悉的落地姿势


闪回“黑寡妇”特工训练营


超级反派模仿大师登场，他在漫画中是是前神盾局特工，通过注射特种血清获得了模仿复制他人格斗招式的能力。虽然是个主业为收钱杀人、冷血无情的雇佣兵，不过他也有善心义举，曾和死侍并肩作战，还当过许多复仇者的格斗导师。

第三位黑寡妇特工出现！由蕾切尔·薇兹饰演


《怪奇物语》警长大卫·哈伯饰演的超级士兵“红色卫士”，他是黑寡妇娜塔莎的老朋友，发福的“苏联队长”。



“黑寡妇一家”整整齐齐



　　《黑寡妇》独立电影由女导演凯特·绍特兰执导，将于2020年5月1日美国公映。


   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 黑寡妇 预告 漫威 斯嘉丽·约翰逊
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

黑寡妇

黑寡妇 (2020)

0.0

导演：凯特·绍特兰

主演：斯嘉丽·约翰逊

在线播放

会员评论 (105)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
3

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
4

网友请愿让"龙妈"《海王2》饰海后

艾梅柏家暴德普遭抵制 龙妈海王曾合作

你怎么看？
5

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..

查看更多