寡姐换上新战袍，纯白底色配经典黑寡妇腰带

超级反派模仿大师登场，他在漫画中是是前神盾局特工，通过注射特种血清获得了模仿复制他人格斗招式的能力。虽然是个主业为收钱杀人、冷血无情的雇佣兵，不过他也有善心义举，曾和死侍并肩作战，还当过许多复仇者的格斗导师。