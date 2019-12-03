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“复联4”中牺牲的寡姐回来了！漫威打造的全新超级英雄独立电影《黑寡妇》
今天首曝中文先导预告与中文海报，讲述“无限战争”打响之前的寡姐个人经历。
斯嘉丽·约翰逊重披战袍再演“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺夫，随着新劲敌出现，这位初代复联女英雄的黑暗过去即将揭开隐藏的面纱。
故事来到布达佩斯，寡姐与鹰眼在这里有过一段难以忘怀的往事。
初出茅庐的“黑寡妇”娜塔莎
老熟人国务卿罗斯将军出现，漫画当中他还是绿巨人岳父
寡姐故地重游面对自己的过去
佛罗伦斯·珀饰演的“黑寡妇”叶莲娜登场，她与娜塔莎拥有相似的出身背景，在红房子接受间谍、武器与军事训练，是娜塔莎的“师妹”，漫画中的二代“黑寡妇”
姐妹见面，先动手再说
寡姐换上新战袍，纯白底色配经典黑寡妇腰带
是熟悉的落地姿势
闪回“黑寡妇”特工训练营
超级反派模仿大师登场，他在漫画中是是前神盾局特工，通过注射特种血清获得了模仿复制他人格斗招式的能力。虽然是个主业为收钱杀人、冷血无情的雇佣兵，不过他也有善心义举，曾和死侍并肩作战，还当过许多复仇者的格斗导师。
《怪奇物语》警长大卫·哈伯饰演的超级士兵“红色卫士”，他是黑寡妇娜塔莎的老朋友，发福的“苏联队长”。
“黑寡妇一家”整整齐齐
《黑寡妇》独立电影由女导演凯特·绍特兰执导，将于2020年5月1日美国公映。