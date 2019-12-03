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《那时风华》发“无悔青春”版群像海报

零下36度极寒天气拍摄 十条真狼出镜演出

2019-12-03 16:56:41 来源：Mtime时光网

现实主义题材影片《那时风华》发布一组“无悔青春”版群像海报。
　　时光网讯   “风沙吹老了岁月，吹不动我的青春。”以三代塞罕坝人造林、护林、营林的感人事迹为基础创作的现实主义题材影片《那时风华》，于今日发布一组“无悔青春”版群像海报。海报中各位主人公那稚嫩与坚忍同在的脸庞，希冀与澄澈共融的眼神，连同被塞罕坝风沙所磨炼出的那份粗粝，点燃了对无悔青春的那份畅想。

　　《那时风华》讲述了上世纪60年代，一群怀抱热血梦想的年轻人，毅然驻扎进当时的不毛之地塞罕坝，践守“沙漠造绿洲，保卫北京城”的誓言，在荒野中用青春铭刻初心、用生命承担使命，把荒芜的塞罕坝变成了绿色的大林海，并缔造出牢记使命、艰苦创业、绿色发展的塞罕坝精神。

　　影片由李三林执导，田运章担任总编剧，青年演员程琤、刘思博和肖雨雨领衔主演，图门巴雅尔、秦朗、姚娆（加拿大）、刘家良联合主演，刘之冰、刘佳、王姬、赵晓明、苏丽等友情出演。本次发布的海报首次显现出数位主人公的真容。

　　为了重现当年氛围，剧组成员都深入实景进行摄制，从环境到实物都严格遵循年代特点。其中冰原救人的场景，三名演员更是冒着零下36度的极寒天气投入演出。

　　据导演李三林介绍，片中与恶狼搏斗的画面，剧组在确保演员和动物安全的前提下，安排了近十条真狼进行拍摄，演员和替身绑上骨头和肉等道具吸引真狼，而摄影师则关在铁笼子里全程捕捉，才呈现出真人与真狼搏斗的场景。电影将于12月10日公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 那时风华
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那时风华

那时风华 (2019)

0.0

导演：李三林

主演：程琤 刘思博

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