电影一改往日狗狗电影的或煽情或欢脱的萌宠路线，上演一场刺激的太空大冒险，准备好接收这股来自月球的神秘“引力”了吗？





在今日新曝光的先导预告中，新老朋友悉数登场。小狗普沙克有着一对航天英雄爸妈——妈妈贝卡和爸爸卡兹别克，在普沙克心中他们就是世界上最炫酷的狗。腰缠金手表的老鼠伦尼将它的财迷本性展露无遗；自带笑点的白宫宠物们也首次公开亮相，他们与普沙克之间又将产生怎样的化学反应？

















阴差阳错之下，普沙克跟着一心想成为太空英雄的猴子——奇普上尉进入了太空，奔向月球。另一头，贝卡为了寻找突然消失的老公，和自己昔日的搭档丝翠卡也向月球进发。然而事情并没有想象的那么简单，一个发着绿光的外星人闯进了他们的视线，惊险画面接踵而来，刺激的星球对战吊足观众的胃口。





电影《太空狗之月球大冒险》在科普太空知识上可谓用心，影片中埋下了许多能够让人看了会心一笑的梗，比如片中从美国出发的猴子——奇普上尉，它的全名是奇普·阿姆斯特朗，巧妙致敬了第一个在月球上留下脚印的同名宇航员。这对孩子们来说，是一次寓教于乐的好机会，另一方面，影片还涉及了亲子关系热议的梦想问题。