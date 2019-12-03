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动画《太空狗之月球大冒险》发先导预告

航天英雄为爱再次启航 新老朋友月球碰奇遇

2019-12-03 17:06:46 来源：Mtime时光网

电影一改往日狗狗电影的或煽情或欢脱的萌宠路线，上演一场刺激的太空大冒险，准备好接收这股来自月球的神秘“引力”了吗？
　　时光网讯   将于12月14日全国上映的《太空狗之月球大冒险》今日发布先导预告。这部由麦克·迪萨、罗尔夫·卡尼夫斯基联合编剧，麦克·迪萨执导的冒险、家庭动画电影打造一系列航天酷宠，一改往日狗狗电影的或煽情或欢脱的萌宠路线，上演一场刺激的太空大冒险，准备好接收这股来自月球的神秘“引力”了吗？

　　在今日新曝光的先导预告中，新老朋友悉数登场。小狗普沙克有着一对航天英雄爸妈——妈妈贝卡和爸爸卡兹别克，在普沙克心中他们就是世界上最炫酷的狗。腰缠金手表的老鼠伦尼将它的财迷本性展露无遗；自带笑点的白宫宠物们也首次公开亮相，他们与普沙克之间又将产生怎样的化学反应？




　　阴差阳错之下，普沙克跟着一心想成为太空英雄的猴子——奇普上尉进入了太空，奔向月球。另一头，贝卡为了寻找突然消失的老公，和自己昔日的搭档丝翠卡也向月球进发。然而事情并没有想象的那么简单，一个发着绿光的外星人闯进了他们的视线，惊险画面接踵而来，刺激的星球对战吊足观众的胃口。

　　电影《太空狗之月球大冒险》在科普太空知识上可谓用心，影片中埋下了许多能够让人看了会心一笑的梗，比如片中从美国出发的猴子——奇普上尉，它的全名是奇普·阿姆斯特朗，巧妙致敬了第一个在月球上留下脚印的同名宇航员。这对孩子们来说，是一次寓教于乐的好机会，另一方面，影片还涉及了亲子关系热议的梦想问题。

   编辑：hello王小羊

关键词： 太空狗之月球大冒险
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太空狗之月球大冒险

太空狗之月球大冒险 (2014)

0.0

导演：迈克·迪萨

主演：I. Grishayeva

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