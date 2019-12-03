此次三种特效厅以全新形象面市，目标是通过重振整体美学来增强姊妹品牌一致性。

4DX、ScreenX全新品牌标识 近日，全球领先的电影技术公司CJ 4DPLEX启动品牌焕新计划，发布旗下4DX及其姊妹品牌ScreenX的全新品牌标识。随着4DX和ScreenX在全球范围内的迅速扩张，将两种影厅特效完美融合的4DX with ScreenX融合厅也正式更名为“4DX Screen”。此次三种特效厅以全新形象面市，目标是通过重振整体美学来增强姊妹品牌一致性。





4DX独特技术引领行业革新获认可 直击用户“嗨点”将成未来发展新思路





作为过去10年电影行业的革新者，4DX的新品牌定位是在未来10年为客户提供嗨翻的电影体验。自2009年问世以来，4DX获得了爆炸性的普及，目前已遍布全球65个国家，影厅总数达到了693家。CJ 4DPLEX希望不断促进技术的发展，让4DX和ScreenX成为全球影迷观影的必选特效厅。





CJ 4DPLEX的首席执行官金钟烈表示：“自从4DX发布以来的十年间，我们感谢来自世界各地的影迷、电影产业合作伙伴及电影院温暖的爱。由于粉丝的大力支持和喜爱使得4DX的人气一直持续攀升，票房和观众人数也不断打破纪录。全球4DX观众累计已超过1.1亿人次。我们很高兴推出我们的新品牌标识，并将继续为全球消费者提供更嗨的电影体验。”





CJ 4DPLEX于2009年在全球首次成功商业化4DX多感官影院技术。4DX让观众通过动作、震动、水、风、雪、闪电、气味等增强屏幕视觉效果的特效与电影产生联系。每个4DX影厅结合了21种不同的特效，并由一组熟练的开发人员优化，最大限度地提高电影的嗨点，提供超越电影的动感体验。





重振整体美学增强姊妹品牌连接 打造嗨翻、趣味的特效厅大家庭





2012年，CJ 4DPLEX推出了另一个创新的未来主义特效厅ScreenX，这是世界上第一个多面投影系统，在影厅内提供270度三面屏幕的沉浸式观影体验。特效厅打破了传统的观影规则，通过将中间的屏幕扩展到观众席的侧壁，让观众享受全新的观影体验。为重振整体美学提高品牌标识的辨识度，同时确保品牌之间的一致性，增强姊妹品牌连接(4DX, ScreenX)。CJ 4DPLEX旗下原有特效品牌4DX、ScreenX和“4DX with ScreenX”的视觉设计进行了细微的调整。





新品牌标识保持了极简主义的黑白设计，并且在招牌制作时将会以代表粉丝热情的“热情红”作为品牌的亮点色，结合品牌独有“X字体”，传达品牌核心价值：更加令人嗨翻、有趣的电影体验。随着新品牌标识的发布，CJ 4DPLEX旗下另一特效品牌“4DX with ScreenX”也正式更名为“4DX Screen”。从字母的排列组合上，更加直观的强调了融合厅将两种特效紧密结合的概念。拥有双重特效的“4DX Screen”融合厅目前在全球运营22个影厅，其中中国已开设10个影厅。该厅新奇创新的观影模式广受观众喜爱。





此次4DX和ScreenX的新品牌标识由全球最大的品牌咨询公司Interbrand设计。Interbrand首尔分部的首席执行官Jihun Moon表示“我们很高兴与4DX合作，4DX作为行业领军企业，代表着电影行业的革新。通过长期的全球市场调研和专家分析，新的品牌标识将使4DX和ScreenX更贴近消费者，作为品牌特征的‘热情红’和‘X字体’，其独特的品牌个性将收获全球影迷的喜爱。”