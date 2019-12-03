由布拉德·皮特领衔主科幻灾难冒险巨制《星际探索》今日曝光终极预告及海报，一场横跨太阳系、穿越四大星球的宇宙冒险即刻启程。影片据悉提档至12月5日（本周四）18点全国上映。





终极预告全程高燃，高空坠落、核能爆炸、狒狒攻击、月球遇袭等未知危险随时降临，男神皮特的太空生存战惊险升级。与此同时终极海报也揭开了片中皮特的“双面”特质，一边是肩负拯救世界重任的宇航员，一边是面对亲情爱情亟需自我和解的普通人，探索的既有暗藏宇宙深处的真相，也有人类的生命与命运。









绝美银河杀机四伏 绝境突围揭秘真相





电影曝光的“征服星河”版终极预告全程高燃炸裂，尽显这部好莱坞年度科幻巨制的震撼视听奇观，解锁了探索者的终极冒险。布拉德·皮特饰演的天才宇航员罗伊，被派往外太空执行神秘任务，要竭尽全力解除威胁太阳系的巨大危机。但其中“暗涌”不断，罗伊的父亲也曾远赴太空进行机密实验，结果离奇消失20多年不知所踪，如今杀伤力极大的反物质反应极有可能与之有关……面对事关人类存亡的重任，面对自幼缺失“死而复得”的父亲，罗伊唯有无畏前行，揭秘其中真相。片中的璀璨银河唯美至极，但宇宙深处同样杀机四伏，太空电梯突发爆炸，月球遇袭飙车火拼，神秘狒狒咆哮攻击，惊天核爆高空坠落……一路惊险不断，皮特版搏命太空精彩纷呈，12月6日跟好莱坞男神一起征服星河！





一人双面寓意深刻 宇宙深处找寻自我





跟随预告一同曝光的“征服星河”版终极海报，不仅逐一展现太空历险的种种危机时刻，月球飙车激战、狂奔扒火箭逃亡等惊险场面化作丰富背景，更令人瞩目的是皮特的一人双面！一边是戴着宇航员头盔的全副武装姿态，一边是身着日常私服的休闲模样，寓意电影中的罗伊不仅为了拯救世界横跨四大星球孤身前往宇宙深处，更在执行任务的艰难过程中实现了自我的和解与统一。





片中罗伊处境总是“艰难”，“敌人”不单来自外部：在家庭中全程缺位的失踪老爸，却是自己自幼的精神偶像，父亲消失20多年后可能依然活着，面对这样的消息他要如何自处？罗伊拥有常人无法企及的强大心理素质，但临危受命的星际之旅注定艰辛，来自爱人的担心和关爱，他又要怎样面对？直抵宇宙深渊的探索，最终除了无尽的虚无，还能找到什么？





《星际探索》由美国新摄政影片公司出品，中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限责任公司发行，詹姆斯·格雷执导，布拉德·皮特、汤米·李·琼斯、鲁丝· 内伽、唐纳德·萨瑟兰、丽芙·泰勒等联袂出演。影片12月6日登陆全国院线，预售现已全面开启，火速购票提前锁定黄金席位，沉浸式体验非凡太空历险！