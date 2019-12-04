2019-12-04 16:41:00 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：Joker
导演：J·J·艾布拉姆斯
主演：黛茜·雷德利
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Daisy Ridley
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摩羯莫诗旎MOMO
3分钟前
其实跟我一样，我记得那会去哈尔滨儿童公园玩时候也是 ，所以我明年也跟你一样也休息不过我比你时间长一年半
ZLyu
2019-12-08 12:51
哈哈哈，宣传比拍摄都累，毕竟超级大片。
口袋电影君
2019-12-05 12:43
别忘了你在伦敦酒吧的日子
白色炽焰
2019-12-05 00:52
还算是有点自知之明，对了，把那个卤水猪蹄黑人也连同一块带走吧
大將軍
2019-12-04 20:29
有朝一日，看你主演的黑帮电影
comapple
2019-12-04 20:24
越来越觉得她像年轻时期的 西格妮·韦弗 了，简直神似。
笑着的伤疤2019-12-05 00:39
+1
南油高守2019-12-05 10:58
外国妹子都这样。。。。。。《斯隆女士》也一样。
披着人皮的鬼
2019-12-04 18:45
女装大佬既视感
笑着的伤疤2019-12-05 00:40
“中性化”三个字不好说出来？
披着人皮的鬼2019-12-05 10:05
好说 但没想到啊 你看着是中性化我看着就是女装大佬不行么
这年头感情全是走私货
2019-12-04 18:03
希望别止步于星战系列
她的《奥菲利娅》可以当半部囧片来看
何新弟
2019-12-04 17:11
各位吃饭了没有?
谡谡666
2019-12-04 16:58
典型的得了便宜卖乖
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