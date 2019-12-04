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"蕾伊"黛茜雷德利:宣传"星战"让人变"游魂"

时尚杂志封面写真曝光 《星战9》后不再出演

2019-12-04 16:41:00 来源：Mtime时光网

即将上映的《星球大战：天行者崛起》不仅是新三部曲完结篇，也将为饰演“蕾伊”的黛茜·雷德利的星战旅程画上句号。
　　时光网讯 时尚杂志《GQ》英国版最新大片揭晓，因新《星球大战》三部曲走红的英国女演员黛茜·雷德利成为封面人物，身穿牛仔服拍摄的沙滩写真简单随性。


　　12月20日即将上映的《星球大战：天行者崛起》不仅是新三部曲完结篇，也将为饰演“蕾伊”的黛茜·雷德利的星战旅程画上句号。

　　雷德利表告诉《GQ》杂志，她尽管享受拍摄的经历，但是影片上映后的宣传工作对她的身心消耗太大，让她觉得自己像“骷髅”，正在变成“游魂”。两年前的《星球大战8》宣传结束之后，“我整整休息了半年”。


黛茜·雷德利将告别“蕾伊”

   编辑：Joker

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关键词： 星球大战 黛茜·雷德利
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星球大战：天行者崛起

星球大战：天行者崛起 (2019)

0.0

导演：J·J·艾布拉姆斯

主演：黛茜·雷德利

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黛茜·雷德利

黛茜·雷德利

Daisy Ridley

职业：演员 | 制作人

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