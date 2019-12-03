2019-12-03 22:14:50 来源：Mtime时光网
编辑：Joker
导演：道格拉斯·马金农
主演：迈克尔·辛
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导演：Julie Andem
主演：Josefine Frida..
导演：艾伦·泰勒
主演：基特·哈灵顿
导演：马特·杜菲
主演：薇诺娜·瑞德
导演：达蒙·托马斯
主演：吴珊卓 朱迪·科默
导演：奥古斯汀·菲泽尔
主演：赞达亚
导演：郑伟文
主演：肖战 王一博
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何新弟
昨天 09:18
出口的居然是这种玩意？
忠心的梁金99
2019-12-04 09:32
评论区各位键盘侠真是厉害，中国电影以及产业链是刚起步没多久的需要支持鼓励，你们不服气怎么不自己去拍一个？
暗黑魔灵天使2019-12-04 12:14
收起你这混蛋论调吧，都几十年了还刚起步呢
时光用户_14940559411412019-12-04 14:05
你中国佬电影不比别人晚，只能说明自己无能
何新弟昨天 09:13
永远这个借口 哈哈
juliolei
2019-12-04 08:48
剧情低幼，动作摆拍，各种耍酷耍帅······呵呵
布鲁诺火星2019-12-04 10:15
这就是玄幻小说改编 不喜欢勿喷 谢谢
jon945
2019-12-04 08:41
跟微博差不多，排名靠前的都是自带话题的粉丝向剧集，倒是好兆头是真的牛啊
本身就是人气榜，只要有人气都可以进这个榜，有啥好酸的。这本身就是IP粉丝向的剧，抓住粉丝心 就是成功
忆梦似梦
2019-12-04 08:15
恭喜，耻辱升级，什么时候能意识到是耻辱，说实话，它是最恶心的电视剧之一，真悲哀，现在的年轻人啊
布鲁诺火星2019-12-04 10:17
拉倒吧您，魔道祖师耽美大IP 小说 不惜勿喷，本身就是同志小说改编，自己思想封闭 人长的又丑，看不惯可以理解
暗黑魔灵天使2019-12-04 12:17
胡编乱演自以为秀，无耻无下限，这就是现在的主流，瞧这位布鲁诺火星还洗地呢，能好得了都新鲜。
布鲁诺火星25分钟前
那个什么 暗黑魔灵天使 什么玩意 知道你就是个尬黑，不爱看滚啊，别到处污别人眼睛，有本事微博广场骂去，看虐不死你。在这小地盘嚣张啥。有些键盘侠尬黑就只能来小地盘
passerby_e
2019-12-04 02:34
这剧比延禧攻略和甄嬛传还火？
水晶钻戒2019-12-04 07:22
老外你能怎么想，文化产业，水土不服，比如在日本，国产影视，还是唐朝最受欢迎，在韩国，都是明朝背景故事多。
叫我龍少
2019-12-04 00:06
看到这种剧就想骂人
你是反同吗，这是快2020年了 原始行为收一收
Sephiroth1765583
2019-12-03 23:29
跟小时代一个道理
嗨皮酱
2019-12-03 22:58
垃圾
想长胖
2019-12-03 22:51
尝试了好几次，实在看不下去
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