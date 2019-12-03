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国剧《陈情令》登Tumblr年度人气剧集榜

英剧《好兆头》登顶 八版本《羞耻》上榜

2019-12-03 22:14:50 来源：Mtime时光网

英剧《好兆头》力压各国版《羞耻》登顶Tumblr网站2019年度人气最高剧集榜，国剧《陈情令》也首度杀入这份热剧榜，位居第36名。

　　时光网讯 著名社交网站Tumblr今天发布了2019年度最受用户欢迎的50部剧集榜单，根据尼尔·盖曼同名小说改编的奇幻英剧《好兆头》力压各国版《羞耻》，登顶冠军成为年度人气王。

挪威经典校园剧《羞耻》推出的各国衍生版人气旺

　　《权力的游戏》随着最终季的播出杀入榜单前三名。《怪奇物语》《杀死伊芙》《亢奋》等热剧位列榜单上游。而国剧《陈情令》也首度杀入这份热剧榜，位居第36名。

2019年度最受Tumblr用户欢迎的50部剧集

1.《好兆头》
2.德国版《羞耻》
3.《权力的游戏》
4.法国版《羞耻》
5.《伞学院》
6.《怪奇物语》
7.意大利版《羞耻》
8.《邪恶力量》
9.《安迪麦克》
10.《地球百子》
11.《杀死伊芙》
12.西班牙版《羞耻》
13.《女超人》
14.《神烦警探》
15.《河谷镇》
16.《暗影猎人》
17.《亢奋》
18.《羞耻》
19.《神秘博士》
20.《善地》
21.荷兰版《羞耻》
22.《魔法师》
23.《绅士杰克》
24.《路西法》
25.比利时版《羞耻》
26.《哥谭》
27.《泰坦》
28.《罗斯威尔》
29.《小小安妮》
30.美版《羞耻》
31.《明日传奇》
32.《古战场传奇》
33.《吸血鬼后裔》
34.《神探夏洛克》
35.《浴血黑帮》
36.《陈情令》
37.《活在当下》
38《性爱自修室》
39.《德里女孩》
40.《闪电侠》
41.《奇异镇》
42.《东区人》
43.《汉尼拔》
44.《名校风暴》
45.《黑镜》
46.《梅林传奇》
47.《办公室》
48.《萨布丽娜的魔幻冒险》
49.《费城永远阳光灿烂》
50.《行尸走肉》

   编辑：Joker

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关键词： 陈情令 羞耻 好兆头
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