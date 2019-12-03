在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
01. 漫威《黑寡妇》中文预告三代寡姐同框
“复联4”中牺牲的寡姐回来了！漫威打造的全新超级英雄独立电影《黑寡妇》
今天首曝中文先导预告与中文海报，讲述“无限战争”打响之前的寡姐个人经历。斯嘉丽·约翰逊
重披战袍再演“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺夫，随着新劲敌出现，这位初代复联女英雄的黑暗过去即将揭开隐藏的面纱。《黑寡妇》独立电影由女导演凯特·绍特兰
执导，将于2020年5月1日美国公映。
02. 《星际探索》曝中国终极预告
由布拉德·皮特
领衔主演的好莱坞科幻灾难冒险巨制《星际探索》
今日曝光“征服星河”版终极预告及海报，一场横跨太阳系、穿越四大星球的宇宙冒险即刻启程。影片据悉提档至12月5日（本周四）18点全国上映，提前揭晓宇宙真相。终极预告全程高燃，高空坠落、核能爆炸、狒狒攻击、月球遇袭等未知危险随时降临，男神皮特的太空生存战惊险升级。
03. "婚姻故事"率先称霸哥谭奖
04. 《寄生虫》《爱尔兰人》登顶亚特兰大影评人奖
今天2019年亚特兰大影评人协会奖颁奖，这个奖项设定的是十佳影片，《寄生虫》《爱尔兰人》《小妇人》
纷纷杀入年度十佳，亚当·德赖弗凭借《婚姻故事》夺得最佳男主角，蕾妮·齐薇格凭借《朱迪》
夺得最佳女主角。奉俊昊凭借《寄生虫》拿下了最佳导演。
2019年度十佳影片
1、《寄生虫》
2、《爱尔兰人》
3、《婚姻故事》
6、《小妇人》
01. 国剧《陈情令》登Tumblr年度人气剧集榜
2019年度最受Tumblr用户欢迎的10部剧集：
1.《好兆头》
2.德国版《羞耻》
3.《权力的游戏》
4.法国版《羞耻》
5.《伞学院》
6.《怪奇物语》
7.意大利版《羞耻》
9.《安迪麦克》
01. 长泽雅美等日本演员为“唐探3”拍写真
妻夫木聪 长泽雅美 染谷将太
由陈思诚编剧、执导的电影《唐人街探案3》今日，这组《唐人街探案3》曝光一组视觉大片，五位日本演员首度同框。代表了不同年龄段的五位演员即将在电影《唐人街探案3》
中同台飙戏，如此阵容在日本电影中也难得一见。此次曝光的大片中，在暖黄色灯光、浮世绘屏风壁画、日式和风窗扇营造的环境下，妻夫木聪
、长泽雅美
、浅野忠信
、铃木保奈美
、染谷将太
五位演员的神情十分有戏。