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时光晚报:"黑寡妇"首发中文版预告

陈情令登Tumblr人气榜 "婚姻故事"获哥谭奖

2019-12-03 22:56:36 来源：Mtime时光网

周二来啦，来看看时光君整理的影视新闻吧。

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 漫威《黑寡妇》中文预告三代寡姐同框

　　 “复联4”中牺牲的寡姐回来了！漫威打造的全新超级英雄独立电影《黑寡妇》今天首曝中文先导预告与中文海报，讲述“无限战争”打响之前的寡姐个人经历。斯嘉丽·约翰逊重披战袍再演“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺夫，随着新劲敌出现，这位初代复联女英雄的黑暗过去即将揭开隐藏的面纱。《黑寡妇》独立电影由女导演凯特·绍特兰执导，将于2020年5月1日美国公映。
02. 《星际探索》曝中国终极预告

　　由布拉德·皮特领衔主演的好莱坞科幻灾难冒险巨制《星际探索》今日曝光“征服星河”版终极预告及海报，一场横跨太阳系、穿越四大星球的宇宙冒险即刻启程。影片据悉提档至12月5日（本周四）18点全国上映，提前揭晓宇宙真相。终极预告全程高燃，高空坠落、核能爆炸、狒狒攻击、月球遇袭等未知危险随时降临，男神皮特的太空生存战惊险升级。
03. "婚姻故事"率先称霸哥谭奖


　　距离奥斯卡颁奖越来越近，各路风向标中“哥谭独立电影奖”今日率先公布获奖名单：《婚姻故事》最佳影片、最佳剧本、最佳男演员（亚当·德赖弗）和观众票选奖，成最大赢家，该片将于12月6日（本周五）在Netflix上线。《别告诉她》奥卡菲娜成为最佳女演员，最佳突破剧集《有色眼镜》击败《我的天才女友》《切尔诺贝利》拿奖。
04. 《寄生虫》《爱尔兰人》登顶亚特兰大影评人奖


　　今天2019年亚特兰大影评人协会奖颁奖，这个奖项设定的是十佳影片，《寄生虫》《爱尔兰人》《小妇人》纷纷杀入年度十佳，亚当·德赖弗凭借《婚姻故事》夺得最佳男主角，蕾妮·齐薇格凭借《朱迪》夺得最佳女主角。奉俊昊凭借《寄生虫》拿下了最佳导演。

2019年度十佳影片
1、《寄生虫》
2、《爱尔兰人》
3、《婚姻故事》
6、《小妇人》

01. 国剧《陈情令》登Tumblr年度人气剧集榜

　　著名社交网站Tumblr今天发布了2019年度，最受用户欢迎的50部剧集榜单，根据尼尔·盖曼同名小说改编的奇幻英剧《好兆头》力压各国版《羞耻》，登顶冠军成为年度人气王。《权力的游戏》随着最终季的播出杀入榜单前三名。《怪奇物语》《杀死伊芙》《亢奋》等热剧位列榜单上游。而国剧《陈情令》也首度杀入这份热剧榜，位居第36名。

2019年度最受Tumblr用户欢迎的10部剧集：

1.《好兆头》
2.德国版《羞耻》
3.《权力的游戏》
4.法国版《羞耻》
5.《伞学院》
6.《怪奇物语》
7.意大利版《羞耻》
9.《安迪麦克》

01. 长泽雅美等日本演员为“唐探3”拍写真


妻夫木聪


长泽雅美


染谷将太

　　由陈思诚编剧、执导的电影《唐人街探案3》今日，这组《唐人街探案3》曝光一组视觉大片，五位日本演员首度同框。代表了不同年龄段的五位演员即将在电影《唐人街探案3》中同台飙戏，如此阵容在日本电影中也难得一见。此次曝光的大片中，在暖黄色灯光、浮世绘屏风壁画、日式和风窗扇营造的环境下，妻夫木聪长泽雅美浅野忠信铃木保奈美染谷将太五位演员的神情十分有戏。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 黑寡妇 婚姻故事 陈情令
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主演：布拉德·皮特

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主演：亚当·德赖弗

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主演：王宝强 刘昊然

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