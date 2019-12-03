



关锦鹏导演





为什么对女性细腻的心理有那么深的了解：





“我爸爸在我13岁的时候就去世了……我妈妈是个很厉害的人，她没有改嫁，她就是一天做两份工作，把我们几个孩子带大的。所以其实很多在我电影里面女性，哪怕像《阮玲玉》，面对绯闻她选择了自杀，我个人不觉得她是软弱而自杀。她在过去非常短的生命里面，不管作为一个演员，甚至是对男人情感的付出，我觉得强度都蛮高的。所以觉得对女性角色的描写，除了我自己的选择以外，我从小看着我妈妈怎么作为一个女人那种坚硬，那种坚毅那种强度，我觉得感触很大。”









谈《胭脂扣》，是梅艳芳的坚持才有了张国荣的加盟：





“《胭脂扣》是我签约嘉禾的第一部电影，《胭脂扣》其实原来不是我导演的，是香港另外一位新浪潮导演谭家明。因为搞剧本拖了很久，本来原来定的是梅艳芳、刘德华、钟楚红主演，除了梅艳芳（其他人都没拍），因为已经签了给嘉禾了，梅艳芳也特别喜欢如花这个角色，所以她还留着等这个戏，其他人的档期都没有了，还一直为十二少找人选。最初定的是吴启华和刚刚出道的郑伊健，有一天几乎要决定是吴启华了，梅艳芳跟我说他说阿关要不这样子，她去新艺城拍一个电影，换张国荣过来拍《胭脂扣》，她跟老板说，我觉得梅艳芳跟张国荣是好朋友是一个事实，但是他有一个判断，十二少和如花就应该是张国荣跟她演。”















“她不太喜欢。她的代理人宋先生告诉我的。”





张曼玉对《阮玲玉》投入很深，但一开始不敢剃眉毛：





“在香港给她试定妆的时候拒绝我们美术指导，眉毛不肯剃，她说有人说眉毛一剃有可能长不回来，所以我们就只能用胶水把她眉毛弄得很细。到上海现场还是用胶水，第二天我们看样片的时候，我说你来看干吗？她说我就看看我的妆怎么样。看完她也不出声就走了。回到饭店我们开会有人敲门，一敲门她是这样子，她就把眉毛给剃掉了。”









郑秀文很投入《长恨歌》，但最终效果不好：





“郑秀文以前没有演过三四十年代，她普通话也不够好，后来我觉得我还是坚持，后来她还是坚持自己补配对白，你怎么补配腔调就在那里，搞得自己抑郁症什么的。”





如何与梅艳芳、张曼玉这样的大牌女星合作：





“我把我自己的经验告诉她们，生活经验、很多感受、想法告诉她们的同时，我说梅艳芳也好，张曼玉也好，你们有什么东西可以写个小纸条什么的让我知道，在拍戏以前。”













“《致青春》首先要说得益于李樯帮她改编的剧本……她演员出身，每一场我都在现场，看到她调演员，刘雅瑟找不到状态，就跑到赵薇面前，说导演怎么抓那种委屈、发泄的情绪？赵薇就给她一个耳光，回去演，一个耳光，二话不说。”

时光君现将对谈内容的精华部分整理总结如下：