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另外，影片还曝光了一张最新剧照，丹尼尔·克雷格扮演的詹姆斯·邦德和蕾雅·赛杜扮演的玛德琳·斯旺重聚，二人似乎在玩猜拳游戏

























































05.《无限地球危机》曝新预告











无限地球危机正式预告 DC超级英雄真人剧史上规模最大的联动集“无限地球危机”曝光正式预告，“绿箭侠”、“闪电侠”、“女超人”、“蝙蝠女侠”、“白金丝雀”、“黑霹雳”联手三代“超人”豪华集结。





新预告展现了这部联动剧集的核心冲突——来自各个DC平行宇宙的生命、甚至星球正被一种神秘的邪恶力量毁灭。





联动集由5集组成，12月8日播出的《女超人》将引出事件开篇，随后12月9日播出的《蝙蝠女侠》、12月10日播出的《闪电侠》续接故事，最后在1月14日通过《绿箭侠》与《明日传奇》进行收尾。















































03.道恩·强森新写真展“铁汉柔情”











