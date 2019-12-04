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时光早报：加朵提醒"神女2"预告要来了

新007电影曝剧照 "阿拉丁"男主自曝事业低迷

2019-12-04 07:29:52 来源：Mtime时光网

早上好~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《007：无暇赴死》首曝六大角色海报




《007：无暇赴死》首曝6大角色海报。丹尼尔·克雷格回归扮演007詹姆斯·邦德，“本喵”本·威士肖回归扮演Q博士，蕾雅·赛杜回归扮演邦女郎玛德琳·斯旺，新科影帝拉米·马雷克扮演大反派，安娜·德·阿玛斯和拉什纳·林奇也亮相。

《007：无暇赴死》首支预告预计将于北京时间周三晚放出。



另外，影片还曝光了一张最新剧照，丹尼尔·克雷格扮演的詹姆斯·邦德和蕾雅·赛杜扮演的玛德琳·斯旺重聚，二人似乎在玩猜拳游戏

02.《神奇女侠1984》周日放预告




《神奇女侠1984》官推发布一则短视频，盖尔·加朵说“这个周日12月8号，将发生一件非常激动人心的事情”，暗示影片首支预告将借巴西漫展时机放出。

03.新《猩球崛起》电影确定导演



迪士尼收购福斯后，决定继续打造《猩球崛起》系列，并为下一部找到了导演——《移动迷宫》系列导演韦斯·波尔

《猩球崛起3》从某种意义上来说已经为三部曲画上结局。目前仍不清楚下一部电影是重启、还是此前系列的延伸。

04.《爱尔兰人》获美国国家评论协会奖最佳电影



哥谭独立电影奖刚刚落下帷幕，今日奥斯卡风向标之一的美国国家评论学会奖（NBR）也公布了2019年获奖名单。黑帮巨制《爱尔兰人》获得最佳影片大奖，另外还拿下最佳改编剧本。今年美国国家评论学会奖创造了一个新的奖项“NBR Icon Award”，旨在表彰“杰出电影艺术家的作品，他们为电影的历史、文化和卓越做出了重要贡献”。这个奖项今年颁给了《爱尔兰人》

其他奖项方面，颁奖季还一直没啥声音的《原钻》意外获得青睐，获得最佳原创剧本奖，亚当·桑德勒获得最佳男主角。《好莱坞往事》获得最佳导演、最佳男配（布拉德·皮特）两项大奖。

05.《无限地球危机》曝新预告



无限地球危机正式预告

DC超级英雄真人剧史上规模最大的联动集“无限地球危机”曝光正式预告，“绿箭侠”、“闪电侠”、“女超人”、“蝙蝠女侠”、“白金丝雀”、“黑霹雳”联手三代“超人”豪华集结。

新预告展现了这部联动剧集的核心冲突——来自各个DC平行宇宙的生命、甚至星球正被一种神秘的邪恶力量毁灭。

联动集由5集组成，12月8日播出的《女超人》将引出事件开篇，随后12月9日播出的《蝙蝠女侠》、12月10日播出的《闪电侠》续接故事，最后在1月14日通过《绿箭侠》与《明日传奇》进行收尾。



01.《阿拉丁》男主自曝事业低迷



迪士尼真人电影《阿拉丁》全球狂席10.5亿美元，但这并没有如大家想象中的那样，让男主、阿拉丁饰演者梅纳·马苏德名利双丰收。近日，马苏德接受外媒采访时表示自己“连一次试镜机会都拿不到”。

“我有点厌倦对此保持沉默了，我希望人们知道，拍像《阿拉丁》这样的电影，得到的不是只有蒲公英和玫瑰，不是‘他肯定赚了好多钱，从此也能得到好多角色’，不是那样的。《阿拉丁》上映后到现在，我还没做过甚至一次试镜。”

马苏德说，人们脑子里总是有很多想法，可能会觉得他的现状不可思议，但“事情并不总是你们想象的那样”。他形容自己的心态：“OK，《阿拉丁》票房到10亿了，我能至少拿到一次试镜吗？我不是指望你马上让我去演蝙蝠侠(这样的大角色)，但我能至少进到房间(得到影视作品的试镜机会)里吗？你能就给我一次机会吗？”

02.《小丑》数字和蓝光碟发行时间确定



DC《小丑》无疑是今年最令人惊喜的影片之一，登顶“三大”、创造票房奇迹、更是颁奖季的大热门。日前《小丑》确定将在12月17日推出数字版，1月7日发售蓝光碟，影迷朋友们有福了。

03.道恩·强森新写真展“铁汉柔情”




道恩·强森为《华尔街日报》拍摄的最新写真曝光，逗小鸡、抱熊熊、光脚丫子洗车车，展现“铁汉柔情2”一面。

   编辑：飒飒

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关键词： 时光早报
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