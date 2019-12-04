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奥斯卡公布最佳视觉奖20强大名单

"复联4""爱尔兰人"上榜 月内揭晓十强

2019-12-04 10:08:24 来源：Mtime时光网

你觉得哪部最有冠军相？
　　时光网讯　学院公布了有资格进一步角逐第92届奥斯卡金像奖最佳视觉效果奖的20部大名单，其中包括了即将登陆内地院线的《星际探索》以及《星球大战９：天行者崛起》

　　本月晚些时候，学院还将公布入围视觉奖10强名单。第92届奥斯卡颁奖礼将于明年2月9日举行。

入围名单：







《决战中途岛》

   编辑：z

关键词： 复仇者联盟4 爱尔兰人 星际探索
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