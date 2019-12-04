2019-12-04 10:08:24 来源：Mtime时光网
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编辑：z
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主演：罗莎·萨拉扎尔
导演：盖·里奇
主演：威尔·史密斯
导演：李安
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一念创世
2019-12-05 20:53
狮子王缺点就在于太真了，反而不够好，影响了观影感受
火车X进站
2019-12-05 11:24
单从完成质量上来说《星球大战》无疑是最好的，但没什么亮点，《狮子王》感觉就是拿《奇幻森林》的再利用，而且完成质量还不如《奇幻森林》，这里面真正比较好的就是《阿丽塔》《爱尔兰人》和《双子杀手》，VES肯定会颁给《阿丽塔》，奥斯卡还会考虑些艺术方面的表现，最后应该就是在《阿丽塔》和《爱尔兰人》之间了
opllx
2019-12-04 23:25
单论技术的进步意义，只有 阿丽塔 和狮子王 可以一决雌雄了
时光用户_14940559411412019-12-05 09:58
其他的也不差
大师大神
2019-12-04 20:33
狮子王和阿丽塔，应该会给狮子王
屌你卤味
2019-12-04 20:10
1917还没看，除此之外给我感觉胜算最高的是星际探索。
冃禾
2019-12-04 19:29
为什么没流浪地球，我觉得流浪地球的视觉可以完爆以上的这些特效电影了！
opllx2019-12-04 23:24
你莫不是来捧杀小破球的？……讲真，《流浪地球》的特效应该说是“性价比”最高的。
火车X进站2019-12-05 11:19
还真不是“性价比”最高的，流浪地球都是几十家中小公司的外包拼起来的，流程很乱，有很多时间和钱都浪费了
狗日的大丑_7232731766分钟前
不不不，流浪地球确实是性价比最高的，特效公司都是半价给做的特效，按正常的收费标准流浪地球的成本需要达到7.5亿人民币才够
MTFK
2019-12-04 18:52
阿丽塔和狮子王争一争吧，漫威片特效很流水线没什么惊艳之处，双子杀手只是技术牌论特效也挺平庸，中途岛只是美术设计比较好，猫就算了吧，烂的吓人
donychow
2019-12-04 15:40
阿丽塔
武神无双
2019-12-04 13:35
徒有虚名
时光用户_14940559411412019-12-04 13:58
你是，他不是
漫威pdst惩罚者2019-12-04 16:43
这位是时光网著名喷子，有3个号 辱我者皆贱婢（武神仁侠）装愤青引战大骂好莱坞，第2个号 看我的中指（武神无双）负责帮腔，第3个号代号月影猎手（上海滩许van强）给海王沙赞打10分还5刷海王。猛禽小队预告片新闻热评你的留言还在那里呢。还挺害羞啊，ID这俩天改了好几次了
KID5407370ZXL
估计可能双子杀手和狮子王赢面大
从前时光名叫海洋饼干2019-12-04 14:38
估计是狮子王。
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