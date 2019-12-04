预告马上就要来了。













在这部电影中，隐退的邦德在牙买加过着平静的生活，直到他的中情局旧友费利克斯·莱特前来寻求帮助，短暂的平静就此告一段落。他们试图营救一名被绑架科学家，但这个任务不仅危险度远超预期，更是将邦德带上了追踪配备危险新科技的神秘反派之旅。





《007：无暇赴死》将于2020年4月8日在美国上映，这也将是丹尼尔·克雷格的最后一部007电影。





作者：小火纸 编辑：小火纸