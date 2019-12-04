2019-12-04 10:29:43 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
作者：小火纸 编辑：小火纸
导演：凯瑞·福永
主演：丹尼尔·克雷格
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Daniel Craig
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Léa Seydoux
Lashana Lynch
Ben Whishaw
Rami Malek
Ana de Armas
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皮尔斯qi
4小时前
真是丑出了新境界
魚頭魚頭
昨天 00:52
嗯……中文字体…有点…丑
那些年似水流年
2019-12-04 16:23
阿玛斯太美了
冰封尘想
2019-12-04 14:23
我是很赞同蕾丝007，但是可不可以换个演员，好希望碟中谍的伊尔莎来演
曼珠沙华-忘川
2019-12-04 13:08
所以我一直强调，把安娜德阿玛斯挖进剧组是最明智的决定。
青春流转
2019-12-04 11:25
超级期待黑人女拳蕾丝007诞生
Alaneans2019-12-04 19:52
男拳出击？
dis·
2019-12-04 11:17
赶快死了吧，不想看克格勃了。。。
皮尔斯qi4小时前
顶
渡水
2019-12-04 10:56
下一任007，那么邦男郎是谁？还叫邦吗？
文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力
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