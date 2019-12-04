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"007：无瑕赴死"预告出来前先看看海报

《利刃出鞘》女主角成新一任邦女郎

2019-12-04 10:29:43 来源：Mtime时光网

预告马上就要来了。

    
  　　时光网讯 日前，电影《007：无暇赴死》首款预告片将于本周三也就是今天发布，在正式预告来临前片方发布了角色海报和剧照。


      在这部电影中，隐退的邦德在牙买加过着平静的生活，直到他的中情局旧友费利克斯·莱特前来寻求帮助，短暂的平静就此告一段落。他们试图营救一名被绑架科学家，但这个任务不仅危险度远超预期，更是将邦德带上了追踪配备危险新科技的神秘反派之旅。

      《007：无暇赴死》将于2020年4月8日在美国上映，这也将是丹尼尔·克雷格的最后一部007电影。
丹尼尔·克雷格扮演詹姆斯·邦德
蕾雅·赛杜扮演Madeleine Swann
拉米·马雷克扮演反派Safin

新任邦女郎Paloma由安娜·德·阿玛斯扮演。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 007无暇赴死 丹尼尔克雷格 安娜阿玛斯 角色海报
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