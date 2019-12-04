连雷佳音自己都说：“我把汤汤领回家，（跟齐溪）三个人见面的时候，我配音那会儿就告诉导演，完了这回，太渣了。反正挺有争议的。”





连雷佳音自己都说：“我把汤汤领回家，（跟齐溪）三个人见面的时候，我配音那会儿就告诉导演，完了这回，太渣了。反正挺有争议的。”





不过他表示“不介意”，正是“立体有瑕疵”的角色性格吸引了自己，“我希望大家能看到人的复杂性，普遍性，这是人之常情”。











吹哨人又称举报人，指所在企业或组织存在重大问题、严重威胁公众利益时，不惜面临巨大危险勇敢揭露的人。片中的雷佳音原本是一名普通员工，却因为汤唯饰演的前任周雯的出现，生活发生了天翻地覆的变化——





被陌生人跟踪、被亡命之徒追杀、被上司变相威胁……为了查出真相，马珂和周雯携手开启了横跨澳、亚、非三大洲的生死逃亡。





不但马珂“立体有瑕疵”，汤唯饰演的周雯更是如此，她直言：“她是一个比我之前饰演过薛晓路导演的电影中处境都要复杂的角色，我始终认为不能以好坏去简单地界定一个人物。”





“在周雯身上经历了觉醒的过程。没有遇到马珂之前，她在黑暗中浑浑噩噩，完全丢失了自己，而马珂就像一缕阳光，带周雯从黑走向白。”











对于复杂的人物性格，导演薛晓路认为：“我一直觉得人之所以成为人，是因为他们有缺点，没有办法做到如此完满，如此正确，如此简单。所以，可能在很多的利益，很多的选择上错失一步。但我愿意表现他们变化的过程，表现他们对自己曾经选择的一个反思和愧疚，以及由这种反思和愧疚带来的行动变化，重新定位自己的人生。”









至于谈到为何要拍《吹哨人》这部电影时，雷佳音谈的走心：“这个电影是有社会属性的，可能我们大学毕业好多年、参加了工作的人，聊的更多是生存问题，吃得好不好，住得好不好，但会忘记一些理想或是更精神层面的东西，这部电影讲的是正义、善恶、坚持，是更高层面的思考。”









值得一提的是，当天汤唯的父母也来到首映，她妈妈分享了观影感受：“我今天才知道原来汤唯能演很文艺的，也能演很动作的。虽然知道是特效，但是在台下看还是吓了一大跳。讲很自私的一句话，我看到她的结局，很心疼。以前各种各样的电影，她的遭遇或者是什么样我都没有这种感觉，这次好像我特别担心，也特别心疼。”听到母亲的话汤唯忍不住现场落泪。





雷佳音的亲友团则延续了“网红搞笑风”，比如李光洁就打趣：“雷子辛苦了，别人都关心你飞得高不高，只有我关心你飞得累不累。”





作者：王小羊 编辑：hello王小羊