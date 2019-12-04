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《吹哨人》首映:渣渣的雷佳音你们还爱吗？

汤唯母亲评价：我看到她的结局，很心疼

2019-12-04 10:18:16 来源：Mtime时光网

连雷佳音自己都说：“我把汤汤领回家，（跟齐溪）三个人见面的时候，我配音那会儿就告诉导演，完了这回，太渣了。反正挺有争议的。”

直击首映礼现场

　　时光网讯   薛晓路执导的《吹哨人》昨日在京首映，雷佳音饰演的男主角马珂成为关注焦点，片中他把旧情复燃的“前女友”汤唯带到“老婆”齐溪面前，让不少观众直呼“渣男”。

　　连雷佳音自己都说：“我把汤汤领回家，（跟齐溪）三个人见面的时候，我配音那会儿就告诉导演，完了这回，太渣了。反正挺有争议的。”

　　不过他表示“不介意”，正是“立体有瑕疵”的角色性格吸引了自己，“我希望大家能看到人的复杂性，普遍性，这是人之常情”。



　　吹哨人又称举报人，指所在企业或组织存在重大问题、严重威胁公众利益时，不惜面临巨大危险勇敢揭露的人。片中的雷佳音原本是一名普通员工，却因为汤唯饰演的前任周雯的出现，生活发生了天翻地覆的变化——

　　被陌生人跟踪、被亡命之徒追杀、被上司变相威胁……为了查出真相，马珂和周雯携手开启了横跨澳、亚、非三大洲的生死逃亡。

　　不但马珂“立体有瑕疵”，汤唯饰演的周雯更是如此，她直言：“她是一个比我之前饰演过薛晓路导演的电影中处境都要复杂的角色，我始终认为不能以好坏去简单地界定一个人物。”

　　“在周雯身上经历了觉醒的过程。没有遇到马珂之前，她在黑暗中浑浑噩噩，完全丢失了自己，而马珂就像一缕阳光，带周雯从黑走向白。”



　　对于复杂的人物性格，导演薛晓路认为：“我一直觉得人之所以成为人，是因为他们有缺点，没有办法做到如此完满，如此正确，如此简单。所以，可能在很多的利益，很多的选择上错失一步。但我愿意表现他们变化的过程，表现他们对自己曾经选择的一个反思和愧疚，以及由这种反思和愧疚带来的行动变化，重新定位自己的人生。”

终极预告

　　薛晓路也透露这种角色给演员带来的困扰：“所以带来的争议好像都是，每次演员在接戏的时候总有一些担心，觉得这个人好像不太好，演出来遭骂。从第一次跟汤唯合作文佳佳（《北京遇上西雅图》）时就有过这样的讨论。这次请雷佳音也一样，他会让大家感觉有一点渣，但我觉得那是人物最有魅力的地方，那种错误，那种抑制不住的情感表达，这才是让普通人拉近距离、理解角色的那一部分。”

　　至于谈到为何要拍《吹哨人》这部电影时，雷佳音谈的走心：“这个电影是有社会属性的，可能我们大学毕业好多年、参加了工作的人，聊的更多是生存问题，吃得好不好，住得好不好，但会忘记一些理想或是更精神层面的东西，这部电影讲的是正义、善恶、坚持，是更高层面的思考。”



　　值得一提的是，当天汤唯的父母也来到首映，她妈妈分享了观影感受：“我今天才知道原来汤唯能演很文艺的，也能演很动作的。虽然知道是特效，但是在台下看还是吓了一大跳。讲很自私的一句话，我看到她的结局，很心疼。以前各种各样的电影，她的遭遇或者是什么样我都没有这种感觉，这次好像我特别担心，也特别心疼。”听到母亲的话汤唯忍不住现场落泪。

　　雷佳音的亲友团则延续了“网红搞笑风”，比如李光洁就打趣：“雷子辛苦了，别人都关心你飞得高不高，只有我关心你飞得累不累。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

关键词： 吹哨人 雷佳音 汤唯 首映
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