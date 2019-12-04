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黄渤王珞丹谭卓谁最像爱情里的你？

《被光抓走的人》终极海报诠释爱情众生相

2019-12-04 10:59:06

现实主义爱情话题片《被光抓走的人》将于12月13日全国上映，并于今日曝光终极海报。


“被留下的人”版预告

　　时光网讯  由金牌编剧董润年导演并编剧，黄渤王珞丹谭卓白客、黄璐、宋春丽、文淇领衔主演，丁溪鹤、李嘉琪、吕星辰主演，焦俊艳、李倩、李诞、王菊友情出演，黄觉特别出演的现实主义爱情话题片《被光抓走的人》将于12月13日全国上映，并于今日曝光终极海报。

　　海报中，影片主演们以手绘的形式被呈现出，现实色彩中不乏细腻笔触。在光的映射下，他们化作浮浮众生上演了一出寻爱好戏：黄渤手臂虽环抱着谭卓，但二人之间冷漠的眼神将他们的实质情感状态出卖；两旁的焦俊艳、宋春丽，一个满怀憧憬，一个神情肃穆，不禁令人好奇起他们与中间这对夫妻之间的关系；

　　画面上方的王珞丹、黄璐面朝同一方向，几近透明的人影是否是消失的“胡建平”？一旁的丁溪鹤、李嘉琪旁若无人忘情拥吻，身体力行的证明着这束白光不能审判爱情；而最下方的文淇、白客、黄觉神态各异，他们在以他们的方式感受着这道光白光给予的一切。海报的slogan“爱是平凡生活的英雄主义”则点出了爱情的真谛——唯有爱才能让我们灵魂相依，也唯有爱能对抗生活的难题。

　　电影《被光抓走的人》中，一道神秘“白光”笼罩地球，相爱的人都接二连三地陆续消失，而被留在城市中的人则被舆论审判为了“不爱”的人，纷纷接受着爱情的考验与爱人的猜忌。

   编辑：hello王小羊

关键词： 被光抓走的人 终极海报
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