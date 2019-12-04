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"小K"艾玛·沃森等女星齐登倍耐力年历

唯一东方面孔李宇春亮相 演绎"寻找朱丽叶"

2019-12-04 15:03:01 来源：Mtime时光网

“小K”、艾玛·沃森、克莱尔·福伊等女星齐登2020年倍耐力年历，李宇春作为唯一东方面孔的亮相，与众位女星共同诠释当代朱丽叶的美与爱。
       时光网讯 有着55年历史的倍耐力年历，一直以来都是历年时尚界焦点项目之一，此次2020年历的拍摄由有着“摄影界的拉斐尔”之称的保罗·罗维西（Paolo Roversi）掌镜，包括“小K”克里斯汀·斯图尔特艾玛·沃森克莱尔·福伊李宇春米娅·高斯雅拉·莎希迪英迪亚·摩尔、Rosalia等女星，共同演绎“寻找朱丽叶”的主题。李宇春作为唯一东方面孔的亮相，与众位女星共同诠释当代朱丽叶的美与爱。













   编辑：YY

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关键词： 倍耐力 李宇春
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