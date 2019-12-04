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TV guide 2019年度25佳剧集出炉

《伦敦生活》登顶 Netflix剧集占了10部

2019-12-04 16:44:21 来源：Mtime时光网

你的2019年的最佳剧集有哪些？
　　时光网讯　TV guide发布了2019年度25佳剧集榜单，《伦敦生活》登顶，在观众中有着不俗口碑的《切尔诺贝利》《性爱自修室》上榜，令人意外的是，热剧《致命女人》并未出现在该榜单中，另外值得一提的是，Netflix出品剧集占了10部，拿下了半壁江山，HBO出品剧集占了5部。
 
25佳榜单：

25.《心灵猎人》 （Netflix）


24.《黑暗物质》（HBO）


23.《我的街区》（Netflix）


22.《伴侣治疗》（showtime）


21.《蒂姆·罗宾逊短句：还不快走》（Netflix）




19.《抹去重来》（Amazon）


18.《黑袍纠察队》（Amazon）


17.《婚情咨商》（Sundance）


16.《大哥大姐没出息》（Comedy Central）


15.《是你吗》（MTV）


14.《姿态》（FX）


13.《难以置信》（Netflix）


12.《暗黑》（Netflix）


11.《有色眼镜》（Netflix）


10.《性爱自修室》（Netflix）


09.《轮回派对》（Netflix）


08.《美女摔跤联盟》（Netflix）




06.《怪奇物语》（Netflix）


05.《巴里》（HBO）


04.《富家穷路》（Pop TV）


03.《守望者》（HBO）


02.《继承之战》（HBO）


01.《伦敦生活》（Amazon）

   编辑：z

关键词： 伦敦生活 性爱自修室
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