“他们只会不停地吃汉堡，他们只想吃汉堡，因为我们会习惯成自然。”





由于时间关系，这次采访时长并不长，但在有限的时间里伊桑·霍克很坦诚的与时光君分享了电影节对电影文化的重要作用，为何从好莱坞来到欧洲支持低成本的“爱在”系列电影，以及应该如何看待漫威超级英雄电影等问题，从中也能看到伊桑·霍克对于艺术电影的关注。











Mtime时光网：你的老家奥斯汀有一个非常有名的西南偏南电影节，你是否认为电影节能提升城市的知名度？会给地方文化带来什么变化？





伊桑·霍克：我了解电影节，它对举办城市有帮助，也对文化有帮助，如果没有电影节，那么评判电影的唯一标准，就是它能赚多少钱，商业标准将成为衡量电影的唯一标准，有时候，一部电影要花好几年时间才能寻获观众，而电影节为电影提供了一个平台，这对整个产业都很有帮助。





至于城市方面，它让一座城市拥有自己的身份，让它成为一个人人向往的地方，以奥斯汀为例，西南偏南电影节让这座城市闻名世界，吸引人们来到奥斯汀，并且认识奥斯汀，这对德克萨斯州和奥斯汀都是件好事。









Mtime时光网：理查德林克莱特在采访中提到，如果没有你的支持，就不会有爱在三部曲，当年为什么相中这部电影？它打动你的地方在哪里？













伊桑·霍克：每个人都喜欢赞扬，在我年轻的时候，拿奖对我来说是非常重要的一件事，因为艺术这东西很有意思，艺术的好坏是很主观的事情，这也是我喜欢艺术的地方，在体育中，输赢是很明显的，在经济这块，你也看的到自己赚了多少钱。但是在艺术领域，你看梵高一生郁郁不得志，现在却成了大师，艾米莉·狄金森是一个伟大的诗人，但她在生前都没有发表过作品，鲍勃·迪伦是一位伟大的诗人，他一生卖出了数百万张唱片，你并不知道自己做的怎样，有时候获奖可以让你知道你的作品有没有打动他人，当然这并不绝对，因为很多时候真正的佳作并没有拿奖，但得奖总是很有意义。





Mtime时光网：是否会觉得拍摄艺术片比拍商业片更难？





伊桑·霍克：任何事情要做好都不容易，对吧？要拍好一部商业片也很难，要拍一部真正打动观众的商业片非常难，需要大量的思考和团队合作，真正做好的不多。但是很多人想要赚钱，所以大家都喜欢拍商业片，而所谓的艺术片其实是一种个人表达，那是除了你之外没人想拍的东西，要让观众愿意去看一部艺术片，需要你投入大量的心血，因为这是一种自我表达，没人要你拍，没人求你拍，这是你的个人意志，拍商业片是因为他们想要赚钱，所以他们会要求你拍。









伊桑·霍克：他肯定会说自己很怀旧，但是如果你不给观众不一样的故事，他们就不会知道自己错过了什么，人们会反反复复吃同样的食物，如果你不给他们一些新鲜的东西，他们就不会知道素食也可以很好吃，不会知道阿根廷菜很好吃，他们只会不停地吃汉堡，他们只想吃汉堡，因为我们会习惯成自然，马丁的意思要给观众更多选择，给观众更多挑战，他希望电影能有更多的深度、情感、精神、想法，让电影更多样化，我很感谢他。





Mtime时光网：你对自己最满意的作品是哪部？





伊桑·霍克：要我选的话，如果“爱在三部曲”能被视作一部电影的话，那它就是我最喜欢的作品。