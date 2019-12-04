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黄轩杨子姗主演电影《乌海》杀青

《老兽》导演周子阳执导 预计2020年底上映

2019-12-04 16:04:20 来源：Mtime时光网

由《老兽》导演周子阳执导，黄轩杨子姗主演的电影《乌海》杀青，影片已经进入紧张的后期制作阶段，预计2020年年底上映。
       时光网讯 由著名导演周子阳执导的影片《乌海》，近日顺利杀青，影片由黄轩杨子姗等领衔主演，讲述一对年轻夫妇爱情的消亡与失而复得的故事。这是导演周子阳凭借处女作《老兽》赢得多项荣誉后，开启的全新电影创作，影片汇集了黄轩杨子姗、金马影帝涂们等优秀演员。




      导演周子阳在本次创作中，携前作《老兽》部分班底，刷新重塑个人电影语言系统，在电影《乌海》用更完整完善的表达，将乌海独特风貌与剧情统摄其中。为此，电影《乌海》组建了一支强有力的幕后班底参与共同创作。

       影片摄影指导“老马”马修·德沃来自比利时，曾与导演周子陽合作《老兽》并见证影片在东京国际电影节摘得亚洲未来单元特别奖的荣誉瞬间。美术团队由国内知名美术指导彭少颖领衔，代表作《浮城谜事》《嘉年华》均由彭少颖指导并先后公映。

       凭借电影《暴雪将至》提名中国电影金鸡奖的录音师张金岩，担任电影《乌海》声音执导，拥有包括获戛纳电影节评审团奖影片《青红》、戛纳“一种关注”大奖提名影片《六欲天》等多项作品经验。国际知名音乐人宋雨喆在与导演周子陽合作《老兽》之后，再次来到《乌海》现场参与音乐创作。

      谈及拍摄《乌海》的创作灵感，周子阳导演认为现在中国的高速发展之下激发出了一些问题：人的成长、生命的成长，他本身也是内蒙古人，与内蒙西部的这样的文化都非常像，正好借此契机，选择在乌海拍摄，影片作为现实题材电影，将兼具严肃和风趣的特点，孕育出一个具有超现实奇妙色彩的故事。

       影片已经进入紧张的后期制作阶段，预计2020年年底上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 乌海
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乌海

乌海 (2020)

0.0

导演：周子阳

主演：黄轩 杨子姗

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