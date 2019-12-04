2019-12-04 20:48:47 来源：Mtime时光网
编辑：EN
导演：凯瑞·福永
主演：丹尼尔·克雷格
在线播放
Daniel Craig
查看影人作品 >
Ana de Armas
Cary Joji Fukunaga
Léa Seydoux
Ben Whishaw
Christoph Waltz
Lashana Lynch
Rami Malek
验证码：
WillLegend
5分钟前
新“邦女郎”太美了啊！
阿森纳颓风
2019-12-07 22:33
预告还行
镭姬杀手
2019-12-06 20:15
气氛不错。话说回来，这回给来个纯黑的。
Marzk2019-12-07 19:29
纯黑女版007 哈哈，我感觉我个人还没准备好
M_1511142358339768945
2019-12-06 17:18
反派是牙叔
3点有余
2019-12-06 15:58
那个摩托车上房子的镜头不错不错
项羽看电影
2019-12-06 15:10
明年才上啊
爱
M_922886005
2019-12-06 14:36
还是喜欢这个大叔的 007
昼梦夜行
2019-12-06 12:26
阿玛斯这个妆容，简直无法想象和利刃出鞘里乖巧的小护士是同一个人
shaunof
2019-12-06 11:50
不错不错，预告很好看
文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力
与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差
“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”
克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派
2020年将有4部超级英雄电影由女性执导
查看更多