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"007:无暇赴死"正式预告新邦女郎亮相

黑人女星接手007 "歌剧魅影"造型反派现身

2019-12-04 20:48:47 来源：Mtime时光网

《007：无暇赴死》曝光首款中文正式预告片，丹尼尔·克雷格在影片中最后一次饰演英国最有名的虚构特工——詹姆斯·邦德。
　　时光网讯 著名特工系列片《007》的最新续集《007：无暇赴死》今晚曝光了首款正式预告片，这也是“詹姆斯·邦德”系列的第25部影片。


拉米·马雷克化身“歌剧魅影”造型的反派

     在这部电影中，隐退的邦德在牙买加过着平静的生活，直到他的中情局旧友费利克斯·莱特（杰弗里·怀特饰）前来寻求帮助，短暂的平静就此告一段落。他们试图营救一名被绑架科学家，但这个任务不仅危险度远超预期，更是将邦德带上了追踪配备危险新科技的神秘反派之旅。


克里斯托弗·瓦尔兹

      《007：无暇赴死》由《真探》导演凯瑞·福永执导，《杀死伊芙》《伦敦生活》的编剧及制作人菲比·沃勒-布里奇参与执笔剧本。丹尼尔·克雷格拉尔夫·费因斯饰演的“M”、娜奥米·哈里斯饰演的“Moneypenny”、蕾雅·赛杜饰演的“玛德琳”、本·威士肖饰演的“Q”、克里斯托弗·瓦尔兹饰演的“Blofeld”等我们熟悉的系列角色，均悉数回归本片。


拉什纳·林奇将接手“007”称号

　　刚刚在《利刃出鞘》中给观众们留下了深刻印象的古巴女演员安娜·德·阿玛斯，在新预告中新“邦女郎”的造型美艳；《惊奇队长》中女主角的好朋友拉什纳·林奇，据传在本片最后会接替詹姆斯·邦德，接手“007”这一特工称号；去年凭借《波西米亚狂想曲》获得奥斯卡影帝的拉米·马雷克，预告片中脸部看上去被烧伤了，戴着“歌剧魅影”式的面具亮了相。

新“邦女郎”安娜·德·阿玛斯

      影片将于2020年4月8日在美国上映，这也将是丹尼尔·克雷格的最后一部007电影。








   编辑：EN

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关键词： 007 丹尼尔·克雷格 环球
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