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肖央陈冲《误杀》曝IMAX专属海报

身临其境感受反杀爽片 环环相扣解锁幕后真相

2019-12-04 13:04:05 来源：Mtime时光网

在IMAX超清超亮的大银幕下，剧中人物的细微表情将纤毫毕现，观众可以更震撼地感受演员们同台飙戏的紧张博弈，身临其境体验李维杰与警方之间刺激十足的精彩对战。

《误杀》IMAX专属海报

　　由陈思诚监制，导演柯汶利执导，肖央谭卓陈冲姜皓文领衔主演，秦沛特邀出演的电影《误杀》今日发布了IMAX专属海报，超多细节解锁，幕后真相仿佛呼之欲出，让人好奇不已。影片将经由IMAX专利的数字原底翻版(DMR)技术转制为IMAX 版本，将于12月13日全国上映，届时将登陆IMAX全国约660家影院，目前预售火热进行中。

　　超多细节更高能！环环相扣解锁幕后真相

　　全新曝光的IMAX海报内藏乾坤，将这起“反杀”案件的更多幕后秘密逐一呈现。影片讲述的是一场改变两个家庭命运的“误杀”事件，为了寻找儿子下落，女警拉韫对李维杰和阿玉一家展开了重重审讯，他们与首次出现的破碎手机和车钥匙之间究竟有何关联？荒郊野外惊现的黄色汽车又预示着什么？这起扑朔迷离的“反杀”真相到底是什么？平凡父亲能否成功保护家人、抵抗社会的不公？12月13日，去影院解锁答案，真相浮出水面！

　　IMAX超大银幕更震撼！身临其境感受反杀爽片

　　电影集结了肖央、谭卓、陈冲、姜皓文和秦沛一众实力派演员，讲述了一场由侵犯引发的“误杀”事件，引发了一次关乎家庭、善恶、人性的拷问。在IMAX超清超亮的大银幕下，剧中人物的细微表情将纤毫毕现，观众可以更震撼地感受演员们同台飙戏的紧张博弈，身临其境体验李维杰与警方之间刺激十足的精彩对战。影片不仅能让人大饱眼福，故事内核也颇引人深思。此前影片在金鸡百花节举办提前放映时，首度担任电影监制的陈思诚就表示，“现在大家在不知不觉中被很多人‘误杀’，也在不知不觉中会‘误杀’别人。希望大家不要轻易给人下定论，不要轻易“误杀”别人……”相信在IMAX影院，这部影片会给观众带来高潮迭起的视觉与心灵双重震撼！

　　电影《误杀》由福建恒业影业有限公司、万达影视传媒有限公司、中国电影股份有限公司、山南光线影业有限公司、江苏幸福蓝海影业有限责任公司、上海壹同影视制作有限公司、上海淘票票影视文化有限公司出品，陈思诚监制，柯汶利执导，目前预售火热进行中，将于2019年12月13日在全国正式上映。

   编辑：边界

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误杀

误杀 (2019)

0.0

导演：柯汶利

主演：肖央 谭卓

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