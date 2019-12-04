网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光晚报：奥斯卡特效20强名单曝光

光线举报假冒"姜子牙"高管 "花木兰"发新照

2019-12-04 20:40:01 来源：Mtime时光网

时光晚报：奥斯卡特效20强曝光，《爱尔兰人》拿奥斯卡风向标大奖，光线举报假冒《姜子牙》高管，迪士尼真人《花木兰》新剧照

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01.《爱尔兰人》登顶美国国家评论学会奖



　　今日奥斯卡风向标之一的美国国家评论学会奖公布了2019年获奖名单。黑帮巨制《爱尔兰人》获得最佳影片大奖，另外还拿下最佳改编剧本。

　　其他奖项方面，颁奖季还一直没啥声音的《原钻》意外获得青睐，获得最佳原创剧本奖，亚当·桑德勒获得最佳男主角。《好莱坞往事》获得最佳导演、最佳男配（布拉德·皮特）两项大奖。

02.奥斯卡公布最佳视觉奖20强大名单



　　学院公布了有资格进一步角逐第92届奥斯卡金像奖最佳视觉效果奖的20部大名单，其中包括了即将登陆内地院线的《星际探索》以及《星球大战９：天行者崛起》。入围大名单：

《星际探索》
《热气球飞行家》
《阿拉丁》
《阿丽塔：战斗天使》
《复仇者联盟4：终局之战》
《惊奇队长》
《猫》
《小飞象》
《速度与激情：特别行动》
《极速车王》
《双子杀手》
《爱尔兰人》
《勇敢者游戏2：再战巅峰》
《狮子王》
《黑衣人：全球追缉》
《决战中途岛》
《1917》
《蜘蛛侠：英雄远征》
《星球大战：天行者崛起》
《终结者：黑暗命运》

03.DC联动集"无限地球危机"曝预告

无限地球危机正式预告

　　DC超级英雄真人剧史上规模最大的联动集《无限地球危机》曝光正式预告及海量剧照，“绿箭侠”、“闪电侠”、“女超人”、“蝙蝠女侠”、“白金丝雀”、“黑霹雳”联手三代“超人”豪华集结。

　　新预告展现了这部联动剧集的核心冲突——来自各个DC平行宇宙的生命、甚至星球正被一种神秘的邪恶力量毁灭。能看出这将是一场史诗级联动，用“神仙打架”形容一点都不为过。

04.飒！迪士尼真人《花木兰》新剧照



　　迪士尼真人电影《花木兰》今晚曝光新剧照，饰演花木兰的刘亦菲一身戎装举剑迎敌，英姿飒爽。影片第二支预告片将于明晚发布，敬请期待。


01.成龙《急先锋》首次全阵容集结亮相


　　电影《急先锋》已定档2020年大年初一与全国观众见面，今日，该片“急先锋小队”成员真容终于首次浮出水面，众主演首度集结全阵容亮相。

      《急先锋》已经是唐季礼导演与成龙的第九次合作，作为动作电影和春节档的“急先锋”，此番两人将带领杨洋、艾伦、母其弥雅等年轻演员冲锋陷阵，在春节档献上一部动作大片。


02. 《吹哨人》首映:渣渣的雷佳音你们还爱吗？


　　薛晓路执导的《吹哨人》昨日在京首映，雷佳音饰演的男主角马珂成为关注焦点，片中他把旧情复燃的“前女友”汤唯带到“老婆”齐溪面前，让不少观众直呼“渣男”。

　　连雷佳音自己都说：“我把汤汤领回家，（跟齐溪）三个人见面的时候，我配音那会儿就告诉导演，完了这回，太渣了。反正挺有争议的。”不过他表示“不介意”，正是“立体有瑕疵”的角色性格吸引了自己，“我希望大家能看到人的复杂性，普遍性，这是人之常情”。



01.《名侦探柯南》2020剧场版来了！



　　大银幕一年见一次的小学生又来了！柯南2020年剧场版公开片名为《名侦探柯南：绯色的弹丸》，日本定档4月17日。原著作者青山刚昌手绘艺术海报照例率先亮相。

　　在这部作品中，以赤井秀一为首的赤井一家集结。世界最大的体育盛典“WSG世界体育大会”即将在东京举办之际，大会的赞助商们遭遇绑架，从名古屋开往东京的“真空超导磁悬浮列车”被卷入时间之中。在这里，可以看到监视事件发展的赤井秀一的身影，以及等待他发号指令的FBI身影。

02.纪录片《坂本龙一：终曲》内地定档

中字预告片

　　史蒂芬·野村·斯奇博执导的纪录片《坂本龙一：终曲》今天宣布定档12月16日，在全国艺术联盟院线专线上映。

　　电影从坂本龙一为福岛事件的义演开始，以教授几次重要演出划分章节，以采访、记录、拼贴资料的形式，呈现了坂本龙一的音乐生涯，以及他当下的生活状态。因为拍摄周期的巧合，本片恰巧捕捉了坂本龙一创作、制作新专辑《Async》的过程。



01. "小K"艾玛·沃森等女星齐登倍耐力年历


　　有着55年历史的倍耐力年历，一直以来都是历年时尚界焦点项目之一，此次2020年历的拍摄由有着“摄影界的拉斐尔”之称的保罗·罗维西（Paolo Roversi）掌镜，包括“小K”克里斯汀·斯图尔特、艾玛·沃森、克莱尔·福伊、李宇春、米娅·高斯、雅拉·莎希迪、英迪亚·摩尔、Rosalia等女星，共同演绎“寻找朱丽叶”的主题。李宇春作为唯一东方面孔的亮相，与众位女星共同诠释当代朱丽叶的美与爱。

02.光线举报假冒《姜子牙》高管团伙


　　12月4日下午，光线影业高管刘同发布微博消息，称高管举报了一个诈骗团伙，这个团伙假冒《姜子牙》片方并转让投资份额。光线总裁王长田转发微博并表示：“刚才一直在看同事在微信上实况直播呢。”

　　《姜子牙》是2020年1月25日公映的国产动画电影，也是《哪吒之魔童降世》的姊妹篇，同属封神宇宙。《哪吒之魔童降世》暑期档收入票房49亿元，是暑期档票房冠军，《姜子牙》的未来票房也被普遍看好。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光晚报
关注时光网微信

相关电影/影人

007：无暇赴死

007：无暇赴死 (2020)

0.0

导演：凯瑞·福永

主演：丹尼尔·克雷格

在线播放

爱尔兰人

爱尔兰人 (2019)

8.6

导演：马丁·斯科塞斯

主演：罗伯特·德尼罗

在线播放

坂本龙一：终曲

坂本龙一：终曲 (2017)

0.0

导演：Stephen Schible

主演：坂本龙一

在线播放

名侦探柯南：绯色的弹丸

名侦探柯南：绯色的弹丸 (2020)

0.0

在线播放

姜子牙

姜子牙 (2020)

0.0

导演：李炜

主演：郑希 杨凝

在线播放

显示更多∨

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
3

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。
4

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..
5

"烧女图""小妇人"等2019女性导演盘点

2020年将有4部超级英雄电影由女性执导

20
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，以及2020年的5..

查看更多