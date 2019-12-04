时光晚报：奥斯卡特效20强曝光，《爱尔兰人》拿奥斯卡风向标大奖，光线举报假冒《姜子牙》高管，迪士尼真人《花木兰》新剧照























今日奥斯卡风向标之一的美国国家评论学会奖公布了2019年获奖名单。黑帮巨制《爱尔兰人》获得最佳影片大奖，另外还拿下最佳改编剧本。









02.奥斯卡公布最佳视觉奖20强大名单















《狮子王》





03.DC联动集"无限地球危机"曝预告





无限地球危机正式预告 DC超级英雄真人剧史上规模最大的联动集《无限地球危机》曝光正式预告及海量剧照，“绿箭侠”、“闪电侠”、“女超人”、“蝙蝠女侠”、“白金丝雀”、“黑霹雳”联手三代“超人”豪华集结。





新预告展现了这部联动剧集的核心冲突——来自各个DC平行宇宙的生命、甚至星球正被一种神秘的邪恶力量毁灭。能看出这将是一场史诗级联动，用“神仙打架”形容一点都不为过。





04.飒！迪士尼真人《花木兰》新剧照





迪士尼真人电影《花木兰》今晚曝光新剧照，饰演花木兰的刘亦菲一身戎装举剑迎敌，英姿飒爽。影片第二支预告片将于明晚发布，敬请期待。















电影《急先锋》已定档2020年大年初一与全国观众见面，今日，该片“急先锋小队”成员真容终于首次浮出水面，众主演首度集结全阵容亮相。





《急先锋》已经是唐季礼导演与成龙的第九次合作，作为动作电影和春节档的“急先锋”，此番两人将带领杨洋、艾伦、母其弥雅等年轻演员冲锋陷阵，在春节档献上一部动作大片。

















薛晓路执导的《吹哨人》昨日在京首映，雷佳音饰演的男主角马珂成为关注焦点，片中他把旧情复燃的“前女友”汤唯带到“老婆”齐溪面前，让不少观众直呼“渣男”。

连雷佳音自己都说：“我把汤汤领回家，（跟齐溪）三个人见面的时候，我配音那会儿就告诉导演，完了这回，太渣了。反正挺有争议的。”不过他表示“不介意”，正是“立体有瑕疵”的角色性格吸引了自己，“我希望大家能看到人的复杂性，普遍性，这是人之常情”。















在这部作品中，以赤井秀一为首的赤井一家集结。世界最大的体育盛典“WSG世界体育大会”即将在东京举办之际，大会的赞助商们遭遇绑架，从名古屋开往东京的“真空超导磁悬浮列车”被卷入时间之中。在这里，可以看到监视事件发展的赤井秀一的身影，以及等待他发号指令的FBI身影。









中字预告片 史蒂芬·野村·斯奇博执导的纪录片《坂本龙一：终曲》今天宣布定档12月16日，在全国艺术联盟院线专线上映。





电影从坂本龙一为福岛事件的义演开始，以教授几次重要演出划分章节，以采访、记录、拼贴资料的形式，呈现了坂本龙一的音乐生涯，以及他当下的生活状态。因为拍摄周期的巧合，本片恰巧捕捉了坂本龙一创作、制作新专辑《Async》的过程。













01. "小K"艾玛·沃森等女星齐登倍耐力年历









有着55年历史的倍耐力年历，一直以来都是历年时尚界焦点项目之一，此次2020年历的拍摄由有着“摄影界的拉斐尔”之称的保罗·罗维西（Paolo Roversi）掌镜，包括“小K”克里斯汀·斯图尔特、艾玛·沃森、克莱尔·福伊、李宇春、米娅·高斯、雅拉·莎希迪、英迪亚·摩尔、Rosalia等女星，共同演绎“寻找朱丽叶”的主题。李宇春作为唯一东方面孔的亮相，与众位女星共同诠释当代朱丽叶的美与爱。





02.光线举报假冒《姜子牙》高管团伙













在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？