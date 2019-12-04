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抓骗子！光线举报假冒《姜子牙》高管团伙

零成本诈骗 动辄百万元级别投资

2019-12-04 18:36:46 来源：Mtime时光网

刘同写道：“正所谓姜太公钓鱼，愿者上钩。年底了，大家提高警惕”

　　时光网讯 12月4日下午，光线影业高管刘同发布微博消息，称高管举报了一个诈骗团伙，这个团伙假冒《姜子牙》片方并转让投资份额。

　　光线总裁王长田转发微博并表示：“刚才一直在看同事在微信上实况直播呢。”

　　《姜子牙》是2020年1月25日公映的国产动画电影，也是《哪吒之魔童降世》的姊妹篇，同属封神宇宙。《哪吒之魔童降世》暑期档收入票房49亿元，是暑期档票房冠军，《姜子牙》的未来票房也被普遍看好。



刘同微博原文——

年底了，大家小心被骗，刚刚一个假冒光线高管签约《姜子牙》份额转让的诈骗小团伙在公司楼下被警察带走了……

简而言之就是有人一直在问姜子牙是不是有份额，从一开始我们就否认了，但对接的骗子说可以带他们来光线签约，说了好多细节，十分敬业。然后骗子就约在光线楼下的咖啡厅一直谈判，等到要签约的时候，骗子带他们上三楼的光线，到二楼的时候，突然遇见了假冒的高管正好下楼，高管说去咖啡厅继续谈。（然鹅，监控显示假冒高管的骗子在光线门外的三楼的角落里站了好久…被我们的保安发现端倪）刚好卡在被骗者上楼的时候下楼，假装从光线出来，降低被骗者的警惕性。这伙骗子还约了不止一波人，大概约了两到三波人来光线签约笑cry笑cry好了，这一期的法治进行时播报到这里。

另：经过光线集团副总裁的暗中调查，他说这波骗子谈了几个小时，一杯咖啡都没点，咖啡还是被骗者自己买的。真正的0成本诈骗团队，他对我们说：你们能不能工作也这么努力，肯定能成功！为什么我那么清楚一切，因为保安在我们的编剧办公室监测这个团伙监测了一整个下午，剧本没有聊出来，还被教育了一顿。

正所谓姜太公钓鱼，愿者上钩。年底了，大家提高警惕



   编辑：汀

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关键词： 姜子牙 诈骗
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