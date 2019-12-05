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时光早报：今年奥斯卡最佳提名基本就这些了！

"花木兰"海报战场挥剑 迪士尼"多哥"曝预告

2019-12-05 07:34:03 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.美国电影学会（AFI）年度佳片揭晓



美国电影学会（AFI）公布2019年度十佳电影和美剧榜单。AFI的电影十佳榜单与奥斯卡提名重合度一向较高，2017年和2016年的十佳电影中分别有7部入围奥斯卡最佳影片提名，2015年和2014年分别有6部入围，2018年有5部入围。

由于该榜单聚焦美国影视作品，韩国导演奉俊昊《寄生虫》不符合评选标准，因此被授予特别奖。去年特别奖颁给了阿方索·卡隆《罗马》，该片最终拿下奥斯卡最佳外语片。

2019年美国电影学会（AFI）十佳电影和剧集名单（所有排名不分先后）


特别奖：《寄生虫》


特别奖：《伦敦生活》

02.威廉·达福迪士尼新片《多哥》首曝预告



《多哥》预告片

迪士尼“网大”《多哥》首曝预告，影片根据真实故事改编，讲述1925年为拯救阿拉斯加的孩子们的性命，20名雪橇手与150只雪橇犬往返运送血清的故事。

本片主角多哥是挪威雪橇高手Leonhard  Seppala(威廉·达福饰)的一只领头犬，因机智、卓越的领导力和敏锐的直觉备受称赞。Seppala被委任传送这场接力中最危险的一段，从诺姆到奴拉托接收那批免疫血清，在零下30度、七级以上强风的环境下成功完成了任务。

影片由马克·艾沙姆担当配乐，埃里克森·科尔执导，将于12月20日上线。

03.《花木兰》新海报刘亦菲挥剑作战



迪士尼真人电影《花木兰》今天曝光一张新海报，饰演花木兰的刘亦菲挥剑作战，长发飘逸，英姿飒爽。背景是白茫茫的边疆雪山。影片第二支预告片将于今晚发布，敬请期待。

04. DC《猛禽小队》发布新海报



DC新片《猛禽小队》发布新海报，小丑女、女猎手、黑金丝雀、芮妮·蒙托亚、卡珊德拉·该隐变身名画。影片本周日即将亮相巴西漫展，有望放出第二支预告。而同日《神奇女侠2》也有望放出首支预告。

05.《环游地球80天》再拍剧集



儒勒·凡尔纳的经典小说《环游地球80天》将再度翻拍成剧集，大卫·田纳特饰演英国绅士斐利亚·福克。因为一次大胆的打赌，福克踏上了80天内环游地球的旅程，包括中国的戏份。小说曾多次改编影视，比如成龙、史蒂夫·库根等出演的2004年电影。

剧集将由8集组成，明年2月开拍，主要拍摄地点为南非和罗马尼亚，预计明年底推出。

06.《007：无暇赴死》首曝预告新邦女郎亮相




《007：无暇赴死》中文正式预告

《007》的最新续集《007：无暇赴死》今晚曝光了首款正式预告片，这也是“詹姆斯·邦德”系列的第25部影片。

刚刚在《利刃出鞘》中给观众们留下了深刻印象的古巴女演员安娜·德·阿玛斯，在新预告中新“邦女郎”的造型美艳；《惊奇队长》中女主角的好朋友拉什纳·林奇，据传在本片最后会接替詹姆斯·邦德，接手“007”这一特工称号；去年凭借《波西米亚狂想曲》获得奥斯卡影帝的拉米·马雷克，预告片中脸部看上去被烧伤了，戴着“歌剧魅影”式的面具亮了相。

影片将于2020年4月8日在美国上映，这也将是丹尼尔·克雷格的最后一部007电影。



01.扎克·施奈德晒“扎导剪辑版”确实存在的证据



近日，“放出扎导剪辑版”的网上运动越来越声势浩大，大本、加朵也纷纷加入战队，然而也有人提出疑问：《正义联盟》扎导剪辑版确实存在吗？

日前，扎克·施奈德晒出胶片箱，并写“这是真的吗？真的存在吗？当然存在”。胶片箱上贴着“Z.S.（扎导名字缩写）导演剪辑版”，片长214分钟，与此前网上流传的长度一致。

   编辑：SaSa

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关键词： 时光早报
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