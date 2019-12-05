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04. DC《猛禽小队》发布新海报















05.《环游地球80天》再拍剧集















剧集将由8集组成，明年2月开拍，主要拍摄地点为南非和罗马尼亚，预计明年底推出。

















影片将于2020年4月8日在美国上映，这也将是丹尼尔·克雷格的最后一部007电影。











01.扎克·施奈德晒“扎导剪辑版”确实存在的证据

















