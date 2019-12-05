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日前，美国杂志《名利场》（Vanity Fair）影评人评选出2019年度15部最佳电影，贾樟柯导演的《江湖儿女》
和马丁·斯科塞斯导演的《爱尔兰人》
并列第一。文章评价，《江湖儿女》
和《爱尔兰人》
是“两部不同寻常的黑帮史诗，都是对爱、背叛和历史变革的见证，让人内心沉重。”
《名利场》
创刊于1913年，是美国老牌生活杂志。《名利场》评价，《江湖儿女》
中拥有一切：对地域和历史的深刻理解，恰当、性感而又复杂的主角表演，娴熟的电影类型表达，甚至更娴熟的情感表达。
此外，《名利场》
称《爱尔兰人》
是“大师马丁·斯科塞斯最好的作品之一”，是一部描写“年深日久、冰霜融化、备受争议的犯罪史诗，也是对时代变迁的深刻研究。”另外，中国导演胡波的遗作《大象席地而坐》
同样上榜。
《名利场》2019年度15佳电影
1 （并列）《江湖儿女》
Ash Is Purest White 导演：贾樟柯
3 《纪念品》
The Souvenir 导演：乔安娜·霍格
4 《大象席地而坐》
An Elephant Sitting Still 导演：胡波
5 《原钻》
Uncut Gems 导演: 本·萨弗迪/约书亚·萨弗迪
6 《大西洋》
Atlantics 导演：玛缇·迪欧普
7 《好莱坞往事》
Once Upon a Time in Hollywood 导演：昆汀·塔伦蒂诺
9 《黑人母亲》
Black Mother导演: Khalik Allah
10 《隐秘的生活》
A Hidden Life 导演: 泰伦斯·马力克
12 《蜜地幽灵》
Ghosts of Sugar Land 导演：Bassam Tariq
13 《候鸟》
Birds of Passage 导演：克丽丝蒂娜·加耶果/西罗·格拉
14 《独生国度》One Child Nation导演:王男栿
15 《邻里美好的一天》
A Beautiful Day in the Neighborhood 导演: 玛丽埃尔·海勒
编辑：隐饮