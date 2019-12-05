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《名利场》影评人2019年度15佳影片

《江湖儿女》与《爱尔兰人》并列第一

2019-12-05 09:33:43 来源：Mtime时光网

《名利场》杂志公布影评人2019年度15佳影片，贾樟柯导演的《江湖儿女》和马丁·斯科塞斯导演的《爱尔兰人》并列第一，中国导演胡波的遗作《大象席地而坐》同样上榜。
       时光网讯 日前，美国杂志《名利场》（Vanity Fair）影评人评选出2019年度15部最佳电影，贾樟柯导演的《江湖儿女》和马丁·斯科塞斯导演的《爱尔兰人》并列第一。文章评价，《江湖儿女》《爱尔兰人》是“两部不同寻常的黑帮史诗，都是对爱、背叛和历史变革的见证，让人内心沉重。”



       《名利场》创刊于1913年，是美国老牌生活杂志。《名利场》评价，《江湖儿女》中拥有一切：对地域和历史的深刻理解，恰当、性感而又复杂的主角表演，娴熟的电影类型表达，甚至更娴熟的情感表达。

       此外，《名利场》《爱尔兰人》是“大师马丁·斯科塞斯最好的作品之一”，是一部描写“年深日久、冰霜融化、备受争议的犯罪史诗，也是对时代变迁的深刻研究。”另外，中国导演胡波的遗作《大象席地而坐》同样上榜。
 
《名利场》2019年度15佳电影

1 （并列）《江湖儿女》Ash Is Purest White 导演：贾樟柯

《爱尔兰人》The Irishman 导演：马丁·斯科塞斯

3 《纪念品》The Souvenir 导演：乔安娜·霍格

4 《大象席地而坐》An Elephant Sitting Still 导演：胡波

5 《原钻》 Uncut Gems 导演: 本·萨弗迪/约书亚·萨弗迪

6 《大西洋》Atlantics 导演：玛缇·迪欧普

7 《好莱坞往事》Once Upon a Time in Hollywood 导演：昆汀·塔伦蒂诺

8 《夜以继日》 Asako I & II 导演：滨口龙介

9 《黑人母亲》 Black Mother导演: Khalik Allah

10 《隐秘的生活》 A Hidden Life 导演: 泰伦斯·马力克

11 《彼铁卢》Peterloo 导演：迈克·李

12  《蜜地幽灵》Ghosts of Sugar Land 导演：Bassam Tariq

13  《候鸟》Birds of Passage 导演：克丽丝蒂娜·加耶果/西罗·格拉

14 《独生国度》One Child Nation导演:王男栿

15 《邻里美好的一天》A Beautiful Day in the Neighborhood 导演: 玛丽埃尔·海勒 

   编辑：隐饮

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关键词： 江湖儿女 爱尔兰人
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