在片场一直有“不要命”称号的成龙开玩笑说：“唐季礼拍戏比较不要命，没想到他不要自己的命也就算了，连我的命也不要。”





《急先锋》讲述国际安保团队时刻守护世界华人安全，展开跨国营救故事。由总指挥唐焕庭（成龙饰）带领雷震宇（杨洋饰）、张凯旋（艾伦饰）、弥雅（母其弥雅饰）、神雕（朱正廷饰）等组成的急先锋行动小组，上天入地，辗转全球各地施展惊险营救。





















不满足于现状的唐季礼和成龙，在动作电影的道路上不断寻求突破，而这部新作就是两人突破的成果。说起两人30年的合作，在片场一直有“不要命”称号的成龙开玩笑说：“唐季礼拍戏比较不要命，没想到他不要自己的命也就算了，连我的命也不要。”





原来是在《急先锋》的拍摄过程中，在拍一场很精彩的水上救援的戏时，成龙一度不慎落水，并消失在众人视野中长达30秒左右，由于现场的情况和道具的布置，还给救援增加了难度。成龙透露道“后来唐导过来的时候眼睛都红了”。而经历了30年的磨合，两人的默契程度也已经达到了炉火纯青的地步，成龙表示跟唐季礼的合作让人放心，“非常默契，让人很放心、安心、开心”。



















此次不仅是唐季礼和成龙的九度合作，这支预告也为观众详细介绍了“急先锋”小队的新鲜阵容：杨洋作为新鲜血液注入“礼成”式动作影片，不仅技能升级动作惊人，更是突破自我亲身上阵；艾伦由喜剧演员华丽变身动作打星，武力值与喜感兼备；格斗高手母其弥雅性感又能打，一展现代女打星的先锋女力；更有新人演员朱正廷特邀加入，打破偶像禁锢实现人生逆袭。

剧组辗转全球取景，成龙率领杨洋艾伦更是从伦敦、非洲一路打到中东迪拜，激流竞速、飞车追逐等大场面惊险刺激，可以说是“打遍全世界”。



