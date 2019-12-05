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猫鼠贺岁！《动物特工局》定档1月3日

“动物百科全书”预告曝光 损友一起拯救世界

2019-12-05 10:36:44 来源：Mtime时光网

动画电影《动物特工局》宣布定档2020年1月3日，同时发布全新定档预告、定档海报。
　　时光网讯   谁说猫鼠不能做朋友？谁说损友不能一起拯救世界？在一个多种动物组成的现代化世界里，特工猫“张大威”在执行任务时结识骇客鼠“阿丘”，当傲娇成性、嘴硬心软的张大威遇见幽默呆萌、重情重义的阿丘，会发生什么欢乐逗趣的故事？

　　这对被卷入一场惊天阴谋的猫鼠搭档，在破案的途中联合其他伙伴各显神通，斗智斗勇。随着一个名叫“寒冰魔鬼”的幕后黑手的出现，令人不寒而栗的真相渐渐浮出水面……





　　动画电影《动物特工局》宣布定档2020年1月3日，同时发布全新定档预告、定档海报。电影中动物形象奇趣亮眼，吸睛十足的四眼蜘蛛，威力爆棚的喷火巨龙，气场强大的蜜蜂宝贝……这些动物角色脑洞十足且趣味无限。全片40多个物种、90多个动物角色，是史上动画片呈现最多动物的一次，规模之大堪称“银幕上的动物百科全书”。




　　与此同时，《动物特工局》“冬令营招新计划”即于12月8日拉开帷幕，启动首轮“23城百场点映”计划。家长和小朋友们可以先睹为快。开年之际，一定要来大银幕感受这场“戏精”动物们的贺岁盛宴。

　　《动物特工局》借一场正义和邪恶的精彩交锋传递了冒险和成长的意义，用张大威和阿丘历经冒险后升温的友情打动观众，同时不忘强调环保意识，传递保护物种多样性的观念。

   编辑：hello王小羊

关键词： 动物特工局
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导演：张志一

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