动画电影《动物特工局》宣布定档2020年1月3日，同时发布全新定档预告、定档海报。

时光网讯 谁说猫鼠不能做朋友？谁说损友不能一起拯救世界？在一个多种动物组成的现代化世界里，特工猫“张大威”在执行任务时结识骇客鼠“阿丘”，当傲娇成性、嘴硬心软的张大威遇见幽默呆萌、重情重义的阿丘，会发生什么欢乐逗趣的故事？





这对被卷入一场惊天阴谋的猫鼠搭档，在破案的途中联合其他伙伴各显神通，斗智斗勇。随着一个名叫“寒冰魔鬼”的幕后黑手的出现，令人不寒而栗的真相渐渐浮出水面……





























与此同时，《动物特工局》“冬令营招新计划”即于12月8日拉开帷幕，启动首轮“23城百场点映”计划。家长和小朋友们可以先睹为快。开年之际，一定要来大银幕感受这场“戏精”动物们的贺岁盛宴。





《动物特工局》借一场正义和邪恶的精彩交锋传递了冒险和成长的意义，用张大威和阿丘历经冒险后升温的友情打动观众，同时不忘强调环保意识，传递保护物种多样性的观念。



