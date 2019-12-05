《神奇女侠2》本周日发布首款预告，大家准备好了吗？

中间的是反派豹女













《神奇女侠2》故事发生在1984年前后，第一部的男主角克里斯·派恩也将回归。喜剧明星克里斯汀·韦格将在续集里扮演神奇女侠死敌、经典反派角色豹女。《权力的游戏》"红毒蛇"佩德罗·帕斯卡也将扮演重要角色。影片将于2020年6月5日北美上映。





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笔记本之类的