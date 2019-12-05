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"神奇女侠2"周日发预告豹女造型首曝光

巴西漫展曝光大量周边物料

2019-12-05 11:03:14 来源：Mtime时光网

《神奇女侠2》本周日发布首款预告，大家准备好了吗？
中间的是反派豹女

　　时光网讯 前不久《神奇女侠2》官推发布短视频，盖尔·加朵说“这个周日12月8号（周日），将发生一件非常激动人心的事情”，暗示首支预告将借巴西漫展时机放出。

      与此同时巴西漫展上一批《神奇女侠2》的周边物料也曝光，让我们提前窥探一下这部DC大片的面貌吧。

     《神奇女侠2》故事发生在1984年前后，第一部的男主角克里斯·派恩也将回归。喜剧明星克里斯汀·韦格将在续集里扮演神奇女侠死敌、经典反派角色豹女。《权力的游戏》"红毒蛇"佩德罗·帕斯卡也将扮演重要角色。影片将于2020年6月5日北美上映。

宣传展板
周边Ｔ恤
笔记本之类的

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 神奇女侠 神奇女侠1984 神奇女侠2 盖尔加朵 DC 物料
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神奇女侠2

神奇女侠2 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

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盖尔·加朵

盖尔·加朵

Gal Gadot

职业：演员 | 制作人

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