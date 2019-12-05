网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《尼斯大冒险》高萌角色海报亮相

凯特·温丝莱特配音 助阵鼠鸟夺蛋大战

2019-12-05 10:39:58 来源：Mtime时光网

《尼斯大冒险》高萌角色海报亮相，一群憨萌的活宝们将带领观众一起飞入尼斯、萌翻新年。
       

《尼斯大冒险》角色海报

时光网讯凯特·温丝莱特威廉·达福担任配音的动画片《尼斯大冒险》，即将于12月28日跃上国内大银幕，片方今日发布四款角色海报，一群憨萌的活宝们将带领观众一起飞入尼斯、萌翻新年。

      《尼斯大冒险》故事讲述了一直都把自己当做海鸥的小雨燕马努，在严父的要求下努力学习各种海鸥的飞翔技能，却因为总是不得要领而饱受挫折。心灰意冷之下，小雨燕马努离家出走，却在旅途中遇到了自己的同类，并重新认识自己作为雨燕的真实身份。在雨燕和海鸥家族共同面临的一场巨大灾难面前，小雨燕马努挺身而出，成为了大家的英雄……

       四款海报之中，头上翘着两根招牌羽毛的小雨燕正是主角“马努”。儿时的小马努拍着羽翼未丰的翅膀，他还不知道自己即将迎接的是一场考验勇气的冒险历程。而另一只萌度破表的雏鸟，则是马努“异父异母“的海鸥弟弟。他这一双水汪汪的无辜大眼睛，让人瞬间融化。由于雏鸟有“印随”行为，而他出生时马努恰好在一旁，于是他俩便成为了形影不离的最佳拍档。

       

《尼斯大冒险》角色海报

角色阵容中还有一只一心想要学飞翔的火鸡。他是本片的搞笑担当。由于他的火鸡朋友在感恩节中不幸“牺牲”，他下定决心要学会飞行，并且拜小雨燕马努为师。

       而最后一位曝光的神秘角色，是大反派老鼠。他与一帮鼠辈们总是趁着夜黑风高犯下多起“窃蛋案”，是鸟族的头号敌人。为了打败老鼠，萌鸟们究竟将联手进行怎样的花式操作呢？绝对令人意想不到。

        瞄准了跨年档期上映的《尼斯大冒险》，配音阵容包括两位好莱坞知名巨星——凯特·温丝莱特和威廉·达福。凯特·温丝莱特是一举获得奥斯卡、金球奖及艾美奖三大国际顶级奖项的影后，更凭借影史经典《泰坦尼克号》而为国内观众熟知。

      曾经提名奥斯卡影帝的威廉·达福曾任《东方快车谋杀案》和《异星战场》等多部好莱坞大片的主演，也曾为《海底总动员》和其续集《海底总动员2：多莉去哪儿》中脸上有疤的坏坏神仙鱼吉哥献声。据悉，凯特和威廉将在《尼斯大冒险》中饰演一对海鸥夫妻，两位戏骨之间将会擦出怎样的火花呢？十分令人期待。







 

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 尼斯大冒险
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

尼斯大冒险

尼斯大冒险 (2019)

0.0

导演：安德里亚·布洛克

主演：凯特·温丝莱特

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
3

"烧女图""小妇人"等2019女性导演盘点

2020年将有4部超级英雄电影由女性执导

20
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，以及2020年的5..
4

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..
5

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。

查看更多