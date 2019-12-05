《尼斯大冒险》高萌角色海报亮相，一群憨萌的活宝们将带领观众一起飞入尼斯、萌翻新年。









四款海报之中，头上翘着两根招牌羽毛的小雨燕正是主角“马努”。儿时的小马努拍着羽翼未丰的翅膀，他还不知道自己即将迎接的是一场考验勇气的冒险历程。而另一只萌度破表的雏鸟，则是马努“异父异母“的海鸥弟弟。他这一双水汪汪的无辜大眼睛，让人瞬间融化。由于雏鸟有“印随”行为，而他出生时马努恰好在一旁，于是他俩便成为了形影不离的最佳拍档。





《尼斯大冒险》角色海报 角色阵容中还有一只一心想要学飞翔的火鸡。他是本片的搞笑担当。由于他的火鸡朋友在感恩节中不幸“牺牲”，他下定决心要学会飞行，并且拜小雨燕马努为师。





而最后一位曝光的神秘角色，是大反派老鼠。他与一帮鼠辈们总是趁着夜黑风高犯下多起“窃蛋案”，是鸟族的头号敌人。为了打败老鼠，萌鸟们究竟将联手进行怎样的花式操作呢？绝对令人意想不到。









曾经提名奥斯卡影帝的威廉·达福曾任《东方快车谋杀案》和《异星战场》等多部好莱坞大片的主演，也曾为《海底总动员》和其续集《海底总动员2：多莉去哪儿》中脸上有疤的坏坏神仙鱼吉哥献声。据悉，凯特和威廉将在《尼斯大冒险》中饰演一对海鸥夫妻，两位戏骨之间将会擦出怎样的火花呢？十分令人期待。

























编辑：隐饮