《迪丽丽都奇幻巴黎》已官宣于12月21日在全国上映。近来，又有令影迷激动的好消息传出，该片导演米歇尔·欧斯洛将携作品一道造访中国。







时光网讯 法国动画电影《迪丽丽都奇幻巴黎》已官宣于12月21日在全国上映。近来，又有令影迷激动的好消息传出，该片导演米歇尔·欧斯洛将携作品一道造访中国。这位被誉为法国国宝级动画巨匠的动画大师，将会给中国影迷带来怎样的法式浪漫情怀和惊喜，成为热议话题。





米歇尔·欧斯洛的童年时光大多是在西非几内亚度过，并在那里完成了小学学业。回到法国几经历练，他一举推出个人首部动画系列片《Gideon》便崭露头角，之后又陆续创作了《可怜驼背人的传奇》《四个愿望》《叽哩咕与野兽》《阿祖尔与阿斯玛尔》《夜晚的故事》等经典动画力作，并在戛纳电影节、法国恺撒奖、柏林电影节等国际重大电影奖项中有所斩获，一举奠定他在国际动画界的殿堂级地位。





此次他专携访华的《迪丽丽的奇幻巴黎》，也曾获得44届凯撒电影节最佳动画片大奖，并入围第22届上海国际电影节金爵奖最佳动画片。

















也许是因为童年时在异国他乡生活的影响，欧斯洛大师的动画作品始终充满了对不同民族融合共生、多种文化纷呈多彩的宽容和赞美。《叽哩咕》系列动画对非洲风情的呈现，《阿祖尔与阿斯玛尔》中法国和北非青年的跨国友谊，以及《迪丽丽的奇幻巴黎》中混血小女孩迪丽丽的巴黎历险等等，都是他对异域文化相互交融碰撞的思考和再现。





欧斯洛大师的动画作品风格独树一帜。在动画技术日趋成熟，各大商业动画作品日趋实物化的今天，他一直坚持利用更为纯粹和统一的色彩绘制人物形象，利用色彩的碰撞和对比，塑造出更为直观的性格特点和情感冲突。他的新作《迪丽丽的奇幻巴黎》中，也再次把色彩魔法运用到了极致，人物“色卡”一应俱全，得以给观众呈现出一个丰富的角色图谱。





风格之上，他也从未停止拓展想象的边界。“我终于可以拍一部以巴黎为背景的电影了！”这是他本人对《迪丽丽的奇幻巴黎》的热切期待。为了呈现黄金时代的巴黎盛景，他别具一格地采用了大量的实景，来呈现巴黎的建筑、景色和艺术品景，再辅以三维设计下的二维人物形象，呈现出一种特别环境氛围，令观众在动画的虚拟与巴黎的真实中游走，真正体会一种魔术般的动画效果。





除了技术上的创新，他在故事呈现上更是不断丰富着立意。《迪丽丽的奇幻巴黎》中便充盈着他孩童般的纯真想象：对正义和勇气的坚持，对性别和种族平等的强调，对巴黎黄金时代的向往，都在他精心设计的情节中缓缓铺陈开来，令人不由沉浸其中。此次访华，他还将带来更多关于影片的细节和设想，为国内的影迷朋友们带来一顿饕餮大餐。



