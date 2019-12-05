网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

法国国宝动画人携“迪丽丽的奇幻巴黎”访华

米歇尔欧斯洛的电影保证跟别人都不一样！

2019-12-05 10:50:54 来源：Mtime时光网

《迪丽丽都奇幻巴黎》已官宣于12月21日在全国上映。近来，又有令影迷激动的好消息传出，该片导演米歇尔·欧斯洛将携作品一道造访中国。


　　时光网讯   法国动画电影《迪丽丽都奇幻巴黎》已官宣于12月21日在全国上映。近来，又有令影迷激动的好消息传出，该片导演米歇尔·欧斯洛将携作品一道造访中国。这位被誉为法国国宝级动画巨匠的动画大师，将会给中国影迷带来怎样的法式浪漫情怀和惊喜，成为热议话题。

　　米歇尔·欧斯洛的童年时光大多是在西非几内亚度过，并在那里完成了小学学业。回到法国几经历练，他一举推出个人首部动画系列片《Gideon》便崭露头角，之后又陆续创作了《可怜驼背人的传奇》《四个愿望》《叽哩咕与野兽》《阿祖尔与阿斯玛尔》《夜晚的故事》等经典动画力作，并在戛纳电影节、法国恺撒奖、柏林电影节等国际重大电影奖项中有所斩获，一举奠定他在国际动画界的殿堂级地位。

　　此次他专携访华的《迪丽丽的奇幻巴黎》，也曾获得44届凯撒电影节最佳动画片大奖，并入围第22届上海国际电影节金爵奖最佳动画片。





　　也许是因为童年时在异国他乡生活的影响，欧斯洛大师的动画作品始终充满了对不同民族融合共生、多种文化纷呈多彩的宽容和赞美。《叽哩咕》系列动画对非洲风情的呈现，《阿祖尔与阿斯玛尔》中法国和北非青年的跨国友谊，以及《迪丽丽的奇幻巴黎》中混血小女孩迪丽丽的巴黎历险等等，都是他对异域文化相互交融碰撞的思考和再现。

　　欧斯洛大师的动画作品风格独树一帜。在动画技术日趋成熟，各大商业动画作品日趋实物化的今天，他一直坚持利用更为纯粹和统一的色彩绘制人物形象，利用色彩的碰撞和对比，塑造出更为直观的性格特点和情感冲突。他的新作《迪丽丽的奇幻巴黎》中，也再次把色彩魔法运用到了极致，人物“色卡”一应俱全，得以给观众呈现出一个丰富的角色图谱。

　　风格之上，他也从未停止拓展想象的边界。“我终于可以拍一部以巴黎为背景的电影了！”这是他本人对《迪丽丽的奇幻巴黎》的热切期待。为了呈现黄金时代的巴黎盛景，他别具一格地采用了大量的实景，来呈现巴黎的建筑、景色和艺术品景，再辅以三维设计下的二维人物形象，呈现出一种特别环境氛围，令观众在动画的虚拟与巴黎的真实中游走，真正体会一种魔术般的动画效果。

　　除了技术上的创新，他在故事呈现上更是不断丰富着立意。《迪丽丽的奇幻巴黎》中便充盈着他孩童般的纯真想象：对正义和勇气的坚持，对性别和种族平等的强调，对巴黎黄金时代的向往，都在他精心设计的情节中缓缓铺陈开来，令人不由沉浸其中。此次访华，他还将带来更多关于影片的细节和设想，为国内的影迷朋友们带来一顿饕餮大餐。

   编辑：hello王小羊

关键词： 迪丽丽的奇幻巴黎
关注时光网微信

相关电影/影人

迪丽丽的奇幻巴黎

迪丽丽的奇幻巴黎 (2018)

0.0

导演：米休·欧斯洛

主演：普鲁内尔·查尔..

在线播放

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

《寄生虫》拿奥斯卡，日本人“嫉妒”了

文化行业剥削严重 真人电影缺乏影响力

韩剧、韩国偶像、韩国电影接连受到世界瞩目，隔壁的文化..
2

一夜老十岁！陷家暴丑闻"海后"曝近照

与德普纠纷风向翻转 艾梅柏希尔德状态差

18
网友请愿将“海后”艾梅柏·希尔德踢出《海王2》，海后..
3

"烧女图""小妇人"等2019女性导演盘点

2020年将有4部超级英雄电影由女性执导

20
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，以及2020年的5..
4

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..
5

休杰克曼晒图纪念"金刚狼3"上映三周年

“感谢这些年来大量的汗水和鸡胸肉”

9
休杰克曼晒图纪念《金刚狼3》上映三周年。

查看更多