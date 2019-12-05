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高手过招！西尔莎·罗南与梅姨同场飙戏

《小妇人》曝"老娘有钱"片段 确认引进国内

2019-12-05 10:59:58 来源：Mtime时光网

《小妇人》发布原片片段，西尔莎·罗南与梅姨同场飙戏，该片将于12月25日圣诞节登陆北美院线，国内确认引进。
        时光网讯 今日，电影《小妇人》发布全新原片片段，“梅姨”梅丽尔·斯特里普西尔莎·罗南关于婚姻观上演实力battle，二人同台飙戏可谓是高手过招。在这场实力派演员的“巅峰对决”中，西尔莎·罗南崇尚独立自我，而毒舌婶婶“梅姨”则毒鸡汤不断，实力证明“姜还是老的辣”。该片将于12月25日圣诞节登陆北美院线，国内确认引进。



       由格蕾塔·葛韦格执导的《小妇人》改编自经典名著，讲述了一家四姐妹坚守自我，努力追求梦想的励志故事。其中，西尔莎·罗南饰演二姐乔·马奇，在影片中是一位突破时代束缚，敢于追求梦想的经典人物。



       在此次释出的片段中，乔与有钱的马奇婶婶火花连连的对话，就展现了不同时代女性的婚姻观。“富有的毒舌婶婶”梅姨教导乔要嫁给一位有钱有地位的好人家，“这才是一个姑娘应该做的正经事。”而乔的回答则带着冲破时代枷锁的自信追求，“希望通过自己的努力来实现梦想。”

       电影《小妇人》由格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）执导，西尔莎·罗南（《赎罪》、《布鲁克林》、《伯德小姐》）、艾玛·沃森（《哈利·波特》系列）、伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、佛罗伦斯·珀（《麦克白夫人》）、劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》、《大小谎言》）、蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、梅丽尔·斯特里普（《铁娘子》《华盛顿邮报》）等联袂主演。该片定档12月25日圣诞节北美公映，国内确认引进。

   编辑：隐饮

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关键词： 小妇人
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小妇人 (2019)

0.0

导演：格蕾塔·葛韦格

主演：西尔莎·罗南

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