《小妇人》发布原片片段，西尔莎·罗南与梅姨同场飙戏，该片将于12月25日圣诞节登陆北美院线，国内确认引进。





















在此次释出的片段中，乔与有钱的马奇婶婶火花连连的对话，就展现了不同时代女性的婚姻观。“富有的毒舌婶婶”梅姨教导乔要嫁给一位有钱有地位的好人家，“这才是一个姑娘应该做的正经事。”而乔的回答则带着冲破时代枷锁的自信追求，“希望通过自己的努力来实现梦想。”





电影《小妇人》由格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）执导，西尔莎·罗南（《赎罪》、《布鲁克林》、《伯德小姐》）、艾玛·沃森（《哈利·波特》系列）、伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、佛罗伦斯·珀（《麦克白夫人》）、劳拉·邓恩（《侏罗纪公园》、《大小谎言》）、蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、梅丽尔·斯特里普（《铁娘子》《华盛顿邮报》）等联袂主演。该片定档12月25日圣诞节北美公映，国内确认引进。