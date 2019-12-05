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徐峥《囧妈》旅途新成员原来是他俩

贾冰上演大碴子味儿俄语 郭京飞萌贱加盟

2019-12-05 11:03:22 来源：Mtime时光网

由徐峥导演并主演的“囧系列”最新力作《囧妈》发布贾冰、郭京飞人物海报。
　　时光网讯   12月5日，由徐峥导演并主演的“囧系列”最新力作《囧妈》发布贾冰郭京飞人物海报。海报中，列车员“贾斯基”与神秘身份的“郭斯基”表情动作逗趣，喜剧氛围尤为突出。

　　贾冰身着列车员制服，手捧香气四溢的泡面，大蒜、火腿肠以及暖水瓶等颇具中国特色的泡面搭档，隐藏于背后五颜六色的俄罗斯洋葱顶建筑中，暗示电影中K3列车从北京前往俄罗斯的跨国属性；而另一主演郭京飞早已面露酡红，沉浸于“战斗民族”热情浪漫的气氛中，亦契合《囧妈》这趟春节大冒险旅程，有跨越惊喜刺激的囧途，也有治愈的启迪。

　　值得一提的是，此次公布角色造型，早在袁泉“囧斯诺娃”海报中的各个雪人上就初露端倪，后续公布阵容似已留下线索。




线索在哪里?

　　电影《囧妈》以一对母子的异国囧途为背景，将各种形形色色人物的生活百态穿插其中，丰富了整个旅途的细节。有着充足喜剧表演经验、亦是国家一级演员的贾冰，此次在《囧妈》中延续自身的喜剧魅力，饰演喜感正直的列车员。他总是在“不该出现时出现”，撞破徐峥各种囧态，场面尴尬又诙谐。

　　而另一位深受观众喜爱的演员郭京飞，则化身忠诚的贴身助理，身负“卧底”调查的艰巨任务，奉献诸多笑点。在《囧妈》已曝光的阵容中，“百变女神”袁泉、“大胡子萌叔”贾冰、“戏精本精”郭京飞，以及“长在笑点上的男人”沈腾，全新的喜剧组合让网友们眼前一亮。

　　此前曝光的“进击的莫斯科”特别视频，记录了演员们在拍摄时的笑闹点滴。贾冰东北大碴子味儿的俄语，让人忍俊不禁。徐峥和郭京飞更是组成了搞笑二人组，将戏中的“相爱相杀”的关系延续到戏外，郭京飞调侃道：“我觉得我们两个人的性格还挺合，甚至可以结婚。”徐峥也回击：“我们在剧组经常互怼，郭京飞这种贱萌萌的感觉是非常契合这个角色的。”


   编辑：hello王小羊

关键词： 徐峥 囧妈
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