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《那时风华》曝“特别的爱”版海报预告

改编自“六女上坝”真实事迹 再现塞罕坝精神

2019-12-05 11:21:15 来源：Mtime时光网

《那时风华》发布了“特别的爱”版海报和预告，带观众一探那场缘起塞罕坝、绵延三代人的故事。
　　时光网讯  以三代塞罕坝人造林、护林、营林的感人事迹为基础创作的现实主义题材影片《那时风华》，已定于12月10日在全国上映。今日，片方发布了“特别的爱”版海报和预告，带观众一探那场缘起塞罕坝、绵延三代人的故事。

　　《那时风华》讲述了一段有着时代烙印的青春爱情：上世纪60年代，一群以郑百团、唐学燕为代表的知识分子和以苏铁为代表的林业工人们，怀揣改造自然、征服自然的伟大理想，驻扎进了天寒地冻的塞罕坝。在这里，他们不忘初心、勇担使命，把不毛之地变成了高原绿洲。






　　影片故事灵感取自“六女上坝”的真实事迹：在国家号召进军着塞罕坝时，六位年轻姑娘主动请缨，放弃高考，怀着壮志雄心毅然奔赴塞罕坝，为祖国的绿色事业奉献出宝贵的青春年华。戏外，几位挑大梁的青年演员，从坝上到天漠，从黄沙漫天到冰天雪地，辗转各地毫不退缩。

　　三幅成系列的海报，表达了故事主人公们源自心底的惺惺相惜。预告片则一下拓展了视觉空间：非洲荒原、异域村庄、沙漠飙车、国际团队等等一一呈现。他们与塞罕坝有着怎样的联系？又与老一代务林人有着怎样的渊源？

　　据悉，《那时风华》由李三林执导，田运章担任总编剧，由青年演员程琤、刘思博和肖雨雨领衔主演，图门巴雅尔、秦朗、姚娆（加拿大）、刘家良联合主演，刘之冰、刘佳、王姬、赵晓明、苏丽等友情出演。

   编辑：hello王小羊

关键词： 那时风华
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那时风华

那时风华 (2019)

0.0

导演：李三林

主演：程琤 刘思博

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