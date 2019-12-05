《紧急救援》预告救援场景首曝光,“千钧一发”版海报震撼力十足，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾展现勇往直前、迎难而上的海上救援精神。

























直升机在峡谷山川之间俯冲穿行，机长辛芷蕾领命救援身处危难中的生命；满载乘客的飞机因故障于海面迫降，由于机头断裂，救援小队必须争分夺秒为乘客打开生命通道……这是影片第一次释放片中的重要场景，无论是熊熊油井大火，还是飞机失事救援，十万火急之下，无畏前行的救援队员人影，充分诠释了片名的意义，紧急前往，最强救援，燃到炸裂！





除了首次曝光宏大场面以外，影片主要人物关系也初露端倪：彭于晏饰演的救援队队长高谦虽被委以重任，虽然在每一个生死存亡的关头，心中都充满“恐惧”，但无论遇到任何困境，他都绝不后退，因为这就是中国救捞人的使命。在他带领的救援小队中，每个人都无条件地相信队长，王彦霖辛芷蕾等人时刻准备着奔赴救援第一线，守护海上遇险群众的生命。



















