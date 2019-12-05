时光网讯
电影《紧急救援》
今日发布“分秒必争”版预告，预告中多个救援场景首次曝光：海上油井平台燃起熊熊大火、满载乘客的飞机紧急迫降海面。救援小队争分夺秒奔赴一线展开救援，为遇险人员筑起海上生命线。
与预告一同曝光的还有“千钧一发”版海报，展现我国海上专业救捞队伍全力救援的真实场景，震撼力十足。彭于晏
、王彦霖
、辛芷蕾
将直面内心恐惧挑战多重极限，展现勇往直前、迎难而上的海上救援精神。
林超贤导演曾经透露，《紧急救援》
中有多个救援场面，其中每一个拿出来都可以单独拍成一部电影。此次发布的“分秒必争”版预告首次曝光了影片中的多个场面：海上油井平台在熊熊大火中坍塌并朝海面倾倒，十万火急时彭于晏孤身朝火海中跃去。
直升机在峡谷山川之间俯冲穿行，机长辛芷蕾领命救援身处危难中的生命；满载乘客的飞机因故障于海面迫降，由于机头断裂，救援小队必须争分夺秒为乘客打开生命通道……这是影片第一次释放片中的重要场景，无论是熊熊油井大火，还是飞机失事救援，十万火急之下，无畏前行的救援队员人影，充分诠释了片名的意义，紧急前往，最强救援，燃到炸裂！
除了首次曝光宏大场面以外，影片主要人物关系也初露端倪：彭于晏饰演的救援队队长高谦虽被委以重任，虽然在每一个生死存亡的关头，心中都充满“恐惧”，但无论遇到任何困境，他都绝不后退，因为这就是中国救捞人的使命。在他带领的救援小队中，每个人都无条件地相信队长，王彦霖辛芷蕾等人时刻准备着奔赴救援第一线，守护海上遇险群众的生命。
电影《紧急救援》
由林超贤导演、梁凤英监制，彭于晏、王彦霖、辛芷蕾领衔主演，蓝盈莹、王雨甜、徐洋、陈家乐、李岷城联合主演，将于2020年大年初一正式上映。