陈忠和从陪打教练，到国家队主教练，带领中国女排走出低谷，登上雅典奥运会冠军领奖台。

青年“和平”版预告





陈忠和从陪打教练，到国家队主教练，带领中国女排走出低谷，登上雅典奥运会冠军领奖台。而预告最后，2008年奥运会对战前夕，已成为主教练的陈忠和身影惊鸿一现，风度儒雅的教练陈忠和将由谁饰演？





陈忠和作为排坛上可与郎平并肩的冠军教头，鲜有人知的是，年轻时的他曾是中国女排的陪打教练。他每天需挥臂上千次完成扣球，很快就肩关节发肿，酸疼如针刺；为帮助女排队员了解对手，他将日本名将江上由美，美国名将海曼等各国主力模仿得惟妙惟肖，不仅扣球落点、过网路线一模一样，连起跳幅度和节奏也分毫不差。日复一日的努力让陈忠和很快成为女排姑娘们心中名副其实的“小陈指导”。也因此，原本只是45天的借调，却延长成为陈忠和与中国女排数十年的不离相伴。他不仅为中国女排勇夺五连冠立下汗马功劳，多年后更以主教练身份带领中国女排拿下2003年世界杯、2004年奥运会冠军，在时隔17年后将中国女排带离低谷，力挽狂澜重夺世界冠军。





预告中，年少的陈忠和说：“没有人能笑着拿世界冠军！”但事实上，陈指导留给世人的印象，却始终是笑容款款，稳如泰山。2004年雅典奥运会，在中国队先失两局的巨大压力下，陈忠和一直面带微笑，从容指挥，最终连扳三局逆转决胜！从22岁进入中国女排，到52岁正式卸任，除去中间5年回乡执教，陈忠和在近30年的时间里，几乎将自己的全部身心奉献给了中国女排，是中国女排值得尊敬的“幕后英雄”！





《中国女排》首次将这位冠军教练的不凡经历搬上大银幕，影片将于2020年大年初一上映。









编辑：羊羊