布拉德·皮特主演科幻灾难冒险巨制《星际探索》今日18点上映，与此同时，影片曝光“激战月球”版特辑及全新海报，疾速飙车、枪战火拼引爆月球版“速度与激情”。





与此同时，影片曝光“激战月球”版特辑及全新海报，男神皮特帅气登场，疾速飙车、枪战火拼引爆月球版“速度与激情”，颠覆想象的月球战争首登大银幕，令人大开眼界。









太空漂流险象环生 动作场面高能震撼





作为好莱坞年度科幻灾难巨制，《星际探索》奉上了一场前所未有的宇宙冒险，布拉德·皮特饰演的天才宇航员罗伊肩负拯救地球的重任，前往外太空寻找解除反物质反应的方法，为完成任务他横跨地球、月球、火星、海王星，同时还得接受着来自各个星球的高危挑战！巨型太空电梯连环爆炸，超高空坠落命悬一线，月球遇袭飙车火拼浴血奋战，火星逃亡生死时速追赶火箭，神秘狒狒太空舱咆哮强攻，海王星惊天核爆引燃天际……男神皮特全程搏命太空，接连上演硬核高能操作，惊险激燃的星际战斗令人大开眼界， 完美缔造年度不容错过的大银幕震撼体验！





宇宙奇观瑰丽壮美 沉浸体验爽到惊叹





伴随危机四伏、紧张刺激的太阳系穿越，一同呈现给观众的还有瑰丽壮美的宇宙奇观，电影由《星际穿越》的摄影师霍伊特·范·霍特玛掌镜，以近乎完美的摄影手法打造了一场代入感极强的沉浸式太空漂流，甚至被海外媒体誉为“必须去大银幕观看”的星际史诗，目前该片已入围第92届奥斯卡最佳视觉效果奖的20强名单！其中，冲破天际从外太空反观地球，蔚蓝星球大美壮哉；月球是极简的灰白，可陨石坑和空中都有白沙的飘逸与浪漫；火星色调浓烈，如血炽烈，狂野魅惑；海王星则蓝到极致，如海似幻，令人忍不住想沉浸其中……浩瀚广袤的宇宙空间随处可见巨大绝美的天体奇观，每一帧画面都美到窒息，这场银河漂流宛若一部唯美浪漫的“太空公路片”，全程遍布养眼美景，酷炫奇景引爆视觉盛宴！





阵容强大班底精良 男神皮特闪耀银幕





电影《星际探索》的主创阵容堪称“星光熠熠”，好莱坞男神布拉德·皮特首度尝试太空科幻题材，成功刻画了一个内心世界极其丰富的天才宇航员。片中穿越太阳系的动作戏高危高能，救赎心灵的情感戏细腻深邃，海外媒体盛赞这一次“布拉德·皮特主宰大银幕。





而电影又不仅拥有皮特一颗“星”，两位好莱坞老戏骨、同为奥斯卡金像奖得主的汤米·李·琼斯和唐纳德·萨瑟兰倾情加盟，奥斯卡最佳女主角提名选手鲁丝·内伽、《指环王》系列中的“精灵公主”丽芙·泰勒等家喻户晓的女星为影片注入非凡“她力量”。





此外，该片导演詹姆斯·格雷被誉为三大国际电影节的“常客”，曾斩获威尼斯电影节银狮奖、四次入围戛纳电影节主竞赛单元，《星际探索》同样功力非凡，入围了第76届威尼斯电影节主竞赛单元。同时该片还由获奥斯卡奖提名的摄影师霍伊特·范·霍特玛掌镜，身为名导克里斯托弗·诺兰的御用大将，此番再造银幕太空奇观，旷世奇景即将美翻全宇宙！





“实拍”太空真实音效 艺术探索永无止境





电影《星际探索》不仅在银幕上首次呈现月球战争，也实现了电影创作的另一项“第一”：人类首次抵达遥远的海王星！影片中所展现的前所未见的宇宙景观，并非仅靠想象创造，该片在艺术创作上同样勇于“探索”。





导演詹姆斯·格雷历时10年精心筹备，在前期制作时特别举办“宇航员晚餐”，邀请来自美国国家航空航天局（NASA）、美国喷气推进实验室（JPL）、美国太空探索技术公司（SpaceX）的宇航员和专家为影片提供专业支持，其中包括曾两度飞往国际空间站的退休宇航员加勒特·赖斯曼、参与太空项目30年的资深NASA工程师罗伯特·约厄尔。





影片还大量运用由JPL提供的真实月球及火星影像、NASA帮忙录制的真实太空音效，这令《星际探索》成为好莱坞第一部在火星“拍摄”的电影，更缔造了一场精彩绝伦的沉浸式太空漂流，一部必须在大银幕体验的星际史诗！





宇宙冒险冲击感官 探索人性回味无穷





电影《星际探索》在海外频频收获五星好评，不仅入围第76届威尼斯国际电影节主竞赛单元，更取得了烂番茄新鲜度 84%、MTC均分80的不俗成绩。《娱乐周刊》《时代杂志》《好莱坞报道者》等海外权威媒体集体点赞，预测该片是2020年奥斯卡种子选手。





其中有媒体盛赞“《星际探索》不仅有着超乎寻常的瑰丽美景，布拉德·皮特还奉献出他从影以来最好的深刻表演。最棒的是，电影让我们感觉仿佛身临其境在星际之间遨游”。也有媒体认为电影开拓了一个全新的宇宙，“精湛的表演与绝美震撼的太空奇景，打破了这类电影的结构局限”。更难能可贵的是，电影不单创造了一场史诗级的太空历险，也探索了人性、人类生命与宇宙的关系，“一部非凡之作，不仅充满坚韧又倔强的探索精神、还带着一种毫不犹豫的狂野气质”。





值得一提的是，影片中诸多细节与暗喻给了观众多重解读的空间，这一次观众将借助皮特的眼睛，开启凝视宇宙的大门，踏上一场审视自我涤荡心灵的精神之旅。





《星际探索》由美国新摄政影片公司出品，中国电影集团公司进口，华夏电影发行有限责任公司发行，詹姆斯·格雷执导，布拉德·皮特、汤米·李·琼斯、鲁丝· 内伽、唐纳德·萨瑟兰、丽芙·泰勒等联袂出演。影片以CINITY、IMAX、中国巨幕、杜比全景声、杜比影院、GDC、4DX、MX4D、D-BOX等多种制式与观众见面。